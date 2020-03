Matthias Haack

Neuruppin (moz) Ein Spagat ist es zwar nicht, den Ingo Lamprecht hinlegt. Aber strecken muss sich der Mittvierziger gewaltig, um Haupt- und Ehrenamt im viel zu kurzen Tag zu stemmen. Er durfte in seinen ersten 100 Tagen als Geschäftsführer des MSV mehr Überzeugungsarbeit leisten als ihm lieb war. "Das ist ein schmaler Grat, um die Ehrenamtler nicht zu verprellen."

Gemeint ist das noch nicht immer vorhandene Verständnis unter allen Vereinsmitgliedern, dass "meine hauptamtliche Tätigkeit begrenzt ist. Auch ich bin nach dem Dienst Ehrenamtler." Er wechselt also mit Öffnen der Haustür die Seite. Ingo Lamprecht ist Vorsitzender des Turn- und Sportvereins Wustrau, arbeitet in der Gemeindevertretung mit und bringt sich in der Wustrauer Feuerwehr ein. "So sieht mein privates Leben aus" neben dem im Hauptamt. Vollgepackte Tage, da ist eine strenge Struktur nötig, um die Orientierung nicht zu verlieren. "Genau das ist extrem wichtig und für mich eine Herausforderung, die klaren Regeln im Verein umzusetzen. Es sollte jedem bewusst sein, dass ein solcher Großverein wie der MSV wie ein Unternehmen geführt werden muss."

Beinahe 800 Mitglieder zählt der MSV derzeit. Nach dem Insolvenzverfahren (2007) waren es 200 weniger, aber zehn Jahre davor wurde an der vierstelligen Marke gekratzt. In zwölf Abteilungen wird hier Sport getrieben – entweder als Hobby oder auch leistungsorientiert wie bei den Fußballern. "Hätten wir die Übungsleiter und auch die Sportstätten, könnten wir gut und gern 200 mehr aufnehmen." Lamprecht richtet seinen Blick auf die extreme Nachfrage aus dem Gymnastikbereich. Der Trend zeige ganz klar nach oben. Allein deshalb sei eine zentrale Anlaufstelle so immens wichtig – gerade auch jetzt, wenn der gesamte Vereinssport durch die Corona-Krise auf Eis gelegt ist. Der Vorstand will in dieser Woche tagen, um Absprachen zu treffen, wie der Sport an der Basis auf den unsichtbaren Gegner reagiert. Unter anderem wird wohl die Mitgliederversammlung, angesetzt auf den 27. März, abgesagt. Ingo Lamprecht: "Uns allen stehen in den nächsten Monaten tiefe Einschnitte bevor. Ich denke, dass der Bezahlsport überall zurückgefahren wird. Auch unsere Sponsoren müssen zunächst an ihre Mitarbeiter denken."