Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Mehr als 100 Studierende der Fächer Medizin und Psychologie haben sich bei der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) gemeldet und angeboten, als freiwillige Helfer einen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise leisten zu wollen. "Wir freuen uns sehr über dieses Engagement unserer Studierenden", sagt MHB-Pressesprecher Dr. Eric Hoffmann. Ansonsten hat die MHB in Neuruppin vorerst bis 20. April sämtliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Auch beim für den 6. Juni geplante Hochschulinformationstag sei aktuell nicht sicher, ob er stattfinden wird, so Hoffmann. "Noch wurde er nicht storniert, zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er wie geplant stattfinden kann, nicht besonders groß ist." Derzeit empfiehlt das Brandenburgische Wissenschaftsministerium den brandenburgischen Hochschulen, Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern auch über den 20. April hinaus abzusagen. Davon wäre dann wahrscheinlich auch der Informationstag betroffen. "Eine definitive Entscheidung werden wir voraussichtlich Mitte April treffen. Die Gesundheit sowohl unserer Gäste als auch unserer Studierenden und Mitarbeiter hat dabei auch weiterhin höchste Priorität", so Hoffmann. "Als medizinische Hochschule haben wir gesundheitlich und gesellschaftlich eine besondere Verantwortung, unser Möglichstes zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu leisten."