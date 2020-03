Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Sämtliche Veranstaltungen der Volkssolidarität Oberhavel und ihrer Seniorenakademie wurden bis auf Widerruf abgesagt. Die bereits angelaufene Spendensammlung ist gestoppt. Betreuungseinrichtungen sind für Besucher gesperrt.

Jedes Frühjahr gehen Mitglieder der Volkssolidarität von Haus zu Haus um Spenden zu sammeln. Auch in diesem Jahr hatte die Sammlung im Landkreis bereits begonnen. Jetzt wurde sie jedoch landesweit gestoppt. Das gab die Verbandsratsvorsitzende Bettina Fortunato nach Rücksprache mit dem Landesvorstand am Donnerstag bekannt. "Die Sammlung ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden", sagte sie.

Bereits seit Dienstag befinden sich die Mitarbeiter der Geschäftsstelle an der Sachsenhauserner Straße in Oranienburg im Homeoffice. Das Haus ist geschlossen. Die Rufnummern und E-Mail-Adressen seien aber weiterhin erreichbar. "Wir stehen Ihnen zu unseren üblichen Geschäftszeiten mit Rat und Tat zur Seite", sagte Geschäftsführer Paul Redel. In Notfällen sei er auch unter 0152 02378931 zu erreichen.

Sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt. Die Seniorenakamedie wurde ausgesetzt. Ebenso sind die Begegnungsstätten und Treffs geschlossen.

Die ambulanten Pflegediensteder Sozialstationen in Fürstenberg und Zehdenick seien für die zu betreuenden Personen weiterhin im Einsatz. Die Büros aller Einrichtungen sind aber ebenfalls für den Besucherverkehr gesperrt. Die Pflegedienstleitungen seien wie gewohnt telefonisch über die Festnetztelefone, per Fax oder E-Mail für Fragen zu erreichen.

Die stationären Jugendhilfeeinrichtungen und Hilfen zur Erziehung sowie Wohngemeinschaften werden wie gewohnt betreut. Allerdings seien auch diese Einrichtungen aufgrund der derzeit geltenden strengen Hygiene-Regelungen für externe Besucher geschlossen.

Paul Redel bedankte sich ausdrücklich beim Pflege-, Betreuungs- und Erziehungspersonal. "Sie sind unsere Helden. Sie leisten in dieser Zeit Großartiges und sind weiterhin für die zu Betreuenden da. Wir sind sehr stolz darauf in dieser schwierigen Zeit." Gleichzeitig bat Redel um Verständnis für die getroffenen Regelungen und Maßnahmen. "Mit Rücksicht und Verständnis füreinander zeigen wir menschlichen Zusammenhalt.", so Redel.