Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Sie habe schon immer gern geholfen, gibt die 24-jährige Rebecca Muralt unumwunden zu. Gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Sophia Klenk – beide studieren an der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung Regionalmanagement – organisiert sie Hilfe für Menschen, die sie jetzt dringend benötigen.

"Ab Montag wollen wir Lebensmittel an die Leute liefern, die sich nicht vor die Tür trauen oder dringend Unterstützung benötigen", beschreibt die junge Frau. 90 Freiwillige hätten sich innerhalb von fünf Tagen auf ihren Aufruf hin gemeldet, die unbedingt helfen wollen.

Unterstützung greift

Das sind Studierende, die jetzt mehr Zeit haben und sich engagieren möchten. Aber auch Freiberufler, deren Aufträge wegbrechen, haben zum Telefon oder zur App gegriffen. In Kooperation mit der Freiwilligenagentur wird es künftig an drei Wochentagen auch telefonisch Hilfe geben.

"Wir wollen plaudern, aber auch Seelsorge anbieten", berichtet Rebecca Muralt. Sie selbst wohnt in einer WG, ihre 27-jährige Mitstreiterin im Wohnheim in Stadtmitte. Viele Stunden bringen sie gerade damit zu, Rufumleitungen zu organisieren und Freiwillige zu koordinieren. Für die Gespräche sind ab kommender Woche immer der Mittwoch, Donnerstag und Freitag vorgesehen. Genaue Modalitäten werden noch mitgeteilt. "Manche Menschen möchten mal reden, oder sie haben Fragen, die sie sich allein nicht beantworten können", erläutert die junge Frau.

Die Lebensmittelversorgung soll ab Montag starten. Von 10 bis 12 Uhr können sich Hilfebedürftige dann an Rebecca Muralt wenden. Sie koordiniert gemeinsam mit Sophia Klenk den Einkauf und nimmt die Bestellungen auf. Kontakte zu den Supermärkten werden gerade aufgebaut. "Wenn jemandem das Geld ausgeht, dann können wir vielleicht auch auf Rechnung arbeiten", macht sie klar. "Das ist aber noch nicht ganz geregelt."

Auch mit der Tafel in Eberswalde wollen die beiden Frauen zusammenarbeiten. Mit einem Lastenrad kann von dort an Bedürftige ausgefahren werden. "Wir haben auch Unterstützung von der Hochschule und sind dafür wirklich dankbar", sagt die 24-jährige gebürtige Potsdamerin, die seit zwei Jahren in Eberswalde lebt.

Auch erste Firmen haben sich bei ihr gemeldet, die Jobs vermitteln. Vor allem die Landwirtschaft braucht Arbeitskräfte. Die Spargelzeit steht an. "Firmen, die Hilfe brauchen, können bei uns nachfragen. Viele Freiberufler und auch Studierende brauchen Arbeit, weil ihre Jobs weggebrochen sind", so Rebecca Muralt.

Neue Hilfe-Plattform

Ein ganz anderes Angebot, aber in Abstimmung und im Gespräch mit den beiden Studierenden, hat sich Ivan Abramov überlegt. Der 31-Jährige betreibt eine Versicherungsagentur in der Stadt. "Es gibt viele Facebook-Gruppen in der Gegend, die ich auf einer gemeinsamen Plattform #Eberswaldehilfe zusammenführen möchte", erläutert der junge Mann. "Ehrenamtliche können sich austauschen, nicht benötigte Dinge getauscht oder Hilfsdienste koordiniert werden", ist er optimistisch, dass es läuft. "Ein Kollege von mir in Landshut hat inzwischen 20 000 Leute in seiner Heimat damit erreicht, das wäre für Eberswalde auch gut", hofft er auf viele Mitstreiter. "Das Netzwerk kann auch über Corona hinaus nützlich sein", so Abramov, dessen junge Ehefrau in Russland festsitzt. "Wir können uns nicht sehen, das ist schwer für mich", macht er klar. Auch deshalb möchte er helfen, betont der Rüdnitzer, der nun in Eberswalde lebt.

Kontakte: Rebecca Muralt ist unter der Mail rebecca.muralt@hnee.de zu erreichen: 0174 8994719 und 03334 497484. Über WhatsApp oder SMS lassen sich ebenfalls Nachrichten absetzen. Die Angebote finden sich auch online.