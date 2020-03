MOZ

Bad Saarow In der Vergangenheit warb das Helios-Klinikum in Bad Saarow gerne mit seinen Familienzimmern in der Geburtshilfe. Wegen der Corona-Krise werden diese ab sofort nicht mehr entsprechend ihrem eigentlichen Zweck genutzt. Das geht aus einer Mitteilung des Klinikums von Donnerstag hervor. Bis auf Weiteres gilt im Geburtshilfe-Bereich eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen.

Dem Wunsch einer werdenden Mutter, ihren Partner oder eine andere Begleitperson zur Geburt mitzunehmen, kommt das Krankenhaus weiter nach. Mehr als eine Person ist jedoch nicht mehr zugelassen. Sie darf keine Erkältungssymptome aufweisen und muss nach der Geburt das Haus wieder verlassen. "Dennoch bemühen wir uns, den einzigartigen Augenblick der Geburt so individuell wie möglich zu gestalten", sagte Dr. Joanna Talarczyk-Desole, Oberärztin der Geburtshilfe.

In der Folgezeit gelten auch in dieser Fachklinik die derzeit im gesamten Klinikum eingeschränkten Besuchszeiten. Jeder Patient darf nur einmal am Tag für eine Stunde von einer Person Besuch bekommen. Untersuchungstermine im Vorfeld der Geburt sind ohne Begleitung zu absolvieren.

Im Zuge der generellen Absage aller Patientenveranstaltungen, zu der sich das Klinikum bereits vor gut zwei Wochen entschlossen hatte, pausiert auch die Elternschule "Hebammerei". Dort finden keine Kreißsaal-Besichtigungen, Schwangerenkurse und Babytreffen statt. "Wir sehen uns in der Pflicht, kein unnötiges Risiko für Schwangere, Wöchnerinnen und deren Angehörige einzugehen", so Talarczyk-Desole.