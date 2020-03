Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Ab Freitag sind in Ostprignitz-Ruppin Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern verboten, um das Coronavirus einzudämmen. Wer sich nicht an diese neuen Vorschriften hält, dem drohen Strafen.

Kontrolliert wird das Einhalten von Polizei und Ordnungsämtern. "Es wird ein strenges Ahnden geben", kündigt Landrat Ralf Reinhardt an. Die Strafen würden von der Gewahrsamnahme über die Anzeige bis hin zum Bußgeld, das mehr als zwei- oder dreistellig ist, reichen.

Strikter als das Land

Der Landkreis setzt damit eine striktere Anordnung als das Land Brandenburg durch: Dieses hat Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden untersagt. Reinhardt empfiehlt, genau zu prüfen, ob auch Treffen mit weniger als 15 Menschen notwendig sind. Der Kreis hat sich für die Verschärfung der Regeln entschieden, weil es laut Reinhardt bei 50 Teilnehmern im Fall einer Infektion nicht möglich ist, alle Kontaktpersonen schnell zu ermitteln.

Der Landrat warnt ausdrücklich vor sogenannten Coronapartys, bei denen die Feiernden die Ansteckung forcieren, und hält diese für "unverantwortlich". Er rät zu ausreichend Distanz zu anderen Menschen. Alles andere berge die Gefahr der zügigen Weitergabe des Virus, "wofür wir keine Kapazitäten hätten". Reinhardt hofft, dass die Einschränkungen im öffentlichen Leben nur für einen beschränkten Zeitraum gelten werden. "Je mehr sich an die Regeln halten, desto kürzer wird dieser Zeitraum."

Appell an Hamsterkäufer

Der Landrat appelliert außerdem an Menschen, die panisch in die Supermärkte gehen und Lebensmittel einkaufen. "Ich bitte Sie, das zu unterlassen." Mittlerweile gebe es sogar Shoppingtouristen, die nur zum Einkaufen nach Ostprignitz-Ruppin kommen. "Vorsorge ist wichtig, aber in einem normalen Maß."

Während sich mittlerweile in Neustadt bestätigt hat, dass sich niemand mit dem Coronavirus angesteckt hat, gibt es nun mit Neuruppin "an anderer Stelle im Landkreis eine positive Infektionslage", so der Landrat. Dort wurden bis Donnerstagnachmittag insgesamt sechs Infizierte gemeldet. Der Landrat hofft nun, dass die Neuruppiner ebensolche Geduld und Zuversicht wie zuvor die Neustädter beweisen.