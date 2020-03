Volkmar Ernst

Neulöwenberg (MOZ) Der Essenversorger und Catering-Service Löwen-Menü in Neulöwenberg hat vorsorglich Kurzarbeit angemeldet. "Wir wissen nicht, ob wir das brauchen, aber in der augenblicklichen Situation bleibt uns nichts anderes übrig", so Heinz Wysozki, der Senior-Chef des Unternehmens, auf Nachfrage.

Rund 6 000 Essen produziert das Unternehmen am Tag. Etwa die Hälfte wird an Schulen und Kindereinrichtungen zwischen Berlin, Eberswalde, Fürstenberg und Neuruppin geliefert. Wie viele Portionen nach der Schließung der Schulen und Kitas tatsächlich noch benötigt werden, ist unklar. "Unsere Telefone klingeln am laufenden Band, wenn Eltern Essen abbestellen wollen oder nach Informationen fragen. Parallel dazu müssen wir mit den Kitas in Kontakt treten, um deren Bestellungen zu konkretisieren. Denn Beliefern müssen und wollen wir sie schon", so Wysozki. Mit "einigermaßen konkreten Zahlen" rechnet er erst am Montag. "Wir werden die Zahlen am Wochenende auswerten, das wird eine Mammutaufgabe, aber erst dann werden wir entscheiden, wie die Arbeit weiter fortgeführt werden kann."