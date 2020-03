Steffen Göttmann

Bad Freienwalde Bei uns können sich ab sofort Menschen eintragen, die einerseits helfen wollen und andererseits Unterstützung benötigen", sagt Johannes Eichhorn (28), Gemeindevikar der evangelischen Kirchengemeinde Oberbarnim-Nikolai. Er hat an einem Schaukasten an der Nikolaikirche drei Schnüre mit Zetteln angebracht, auf denen sich Leute eintragen können. "Wir werden das noch professionalisieren", fügt er hinzu. Denn Regen und Wind sollen den Zetteln nichts anhaben können.

Die Idee zu der Aktion sei in der Kirchengemeinde entwickelt worden, nachdem die Gottesdienste weggefallen sind. Die räumliche Trennung von den Gemeindemitgliedern solle nicht in die Isolation führen. "Wir verstehen unser ,Schwarzes Brett’ für die ganze Stadt", sagt Eichhorn.

Unterstützung für alle

Um Hilfe zu geben oder um Unterstützung zu bitten, sei Mitgliedschaft in einer Kirche nicht erforderlich. Viele der normalen Kirchenbesucher seien älter, verfügen weder über Internet oder E-Mail, um auf sich aufmerksam zu machen. Wer nicht in der Lage ist, persönlich vorbeizukommen, könne sich zu den Sprechzeiten im Gemeindebüro melden (Telefon 03344 3611), so der Vikar. Die Kirchengemeinde wolle mit der Aktion aber nicht nur älteren Menschen helfen, sondern allen, die Unterstützung brauchen, weil sie vielleicht infiziert sind oder in Quarantäne leben und möglicherweise nicht einkaufen können. Wichtig sei, dass sich auch ehrenamtliche Helfer eintragen, die sich engagieren möchten.

Johannes Eichhorn stammt aus Thüringen und befindet sich in der Ausbildung zum Pfarrer. Er habe sein Theologiestudium abgeschlossen und sei nun in der Praxisphase, die er mit dem zweiten kirchlichen Examen abschließen wird. Er habe sich bei der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz beworben, weil seine Frau aus Seelow kommt. Das Paar hat zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren.

Eichhorn ist seit August 2019 in Bad Freienwalde. Von September bis März absolvierte er seine pädagogische Phase als Religionslehrer in den Evangelischen Johanniter-Schulen in Wriezen. Ansonsten dürfe er theologisch alle Aufgaben übernehmen, die auch ein "richtiger" Pfarrer erledigt. Er habe auch schon Gottesdienste gehalten.

Weitere Gruppe formiert sich

Die evangelische Kirchengemeinde Oberbarnim-Nikolai, die sich von Altgaul über Bad Freienwalde bis Steinbeck erstreckt, braucht neue Wege der Vernetzung. Denn alle Gottesdienste, Gruppen und Kreise, alle Angebote für Kinder und Jugendliche – einschließlich des Konfirmandenunterrichtes – sowie alle Angebote für Erwachsene und Senioren pausieren zunächst. Die Kirchen in den Dörfern sollen – soweit möglich – geöffnet bleiben. Arbeitstreffen und Gesprächstermine finden in anderer Form statt – das kann von Telefonkonferenzen bis zu Videokonferenzen reichen, so Pfarrer Björn Ferch.

Unterdessen formiert sich in Bad Freienwalde seit Mittwoch eine weitere Gruppe, die sich "Anpacken – Nachbarschaftshilfe Bad Freienwalde von Bürgern für Bürger" nennt. Sie will freiwillige Helfer und Menschen, die Hilfe benötigen, zusammen bringen.