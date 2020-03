Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Oberbürgermeister René Wilke hat am Donnerstag weitere Anordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen. Auch deshalb, um Regelungslücken zu schließen. So müssen die Gronenfelder Werkstätten der Wichern Diakonie für Menschen mit Behinderung ab sofort den Betrieb einstellen. Friseure, Blumenläden und Kosmetiksalons dürfen ab Montag nicht mehr öffnen. Auch Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, Podologen und Anbieter medizinischer Massagen müssen dann schließen.

Mit den Maßnahmen sollen die gesundheitlichen Risiken für Unternehmer und Beschäftigte, Besucher und Patienten auf ein Minimum reduziert werden, erklärte der OB. Und weiter: "Zuletzt wurden die meisten dieser Einrichtungen, wie ich aus einer Reihe von Gesprächen weiß, noch von zwei Arten von Kundschaft besucht: Diejenigen, die trotz aller Risiken und offenkundigen Gefahren die Angebote offensiv nutzten und jene, die ihre Termine zu Recht absagten. So standen die Geschäftsbetreibenden zuletzt in der Situation, die eigene Gesundheit und die ihrer Beschäftigten zu riskieren, dabei keine ausreichenden Einnahmen zu erzielen und mangels Verordnung aktuell keine Chance auf staatliche Hilfen zu haben. Diese untragbare Situation werden wir nun mit den Möglichkeiten, die uns das Infektionsschutzgesetz gibt, beenden."

Unterdessen gibt es in Frankfurt mindestens einen weiteren Corona-Fall. Ein junger Mann, Jahrgang 1989, der seit längerem im Südafrika lebt, sei über Spanien und Russland in der vorigen Woche nach Frankfurt zu seinen Eltern gereist, berichtet Stadtsprecher Uwe Meier. Aufgrund der Zwischenstation in Spanien begab er sich selbst in häusliche Quarantäne. "In der Nacht zum Mittwoch hat er über grippeähnliche Symptome geklagt und bekam eine Überweisung in die Covid-19-Spezialsprechstunde", so Meier. Am Donnerstag lag dann das positive Covid-19-Testergebnis vor.

48 Patienten war am Mittwoch zum Start der Corona-Praxis ein Rachenabstrich entnommen worden. Wie viele der Tests insgesamt positiv getestet ausfielen, war am Donnerstag noch nicht bekannt.

