Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Horte Soziale Zentrum in der Strausberger Peter-Göring-Straße will zum Zentrum der Nachbarschaftshilfe werden.

Wie Leonid Krumheuer informiert, haben die Aktivisten ein zentrales Mobiltelefon eingerichtet, an das man Hilfegesuche und Hilfeangebote richten kann. Das betreffe in erster Linie die in der näheren Umgebung wohnenden Senioren. Sie sind, besonders wenn sie an Vorerkrankungen leiden, besonders stark von einer Corona-Infektion gefährdet. "Deshalb werden viele den Weg in die nahe liegenden Lebensmittelmärkte, zur Apotheke oder Post scheuen", vermutet Krumheuer. Diesen Weg wollen ihnen die jungen Leute aus dem sozialen Zentrum abnehmen, das damit zum Stützpunkt der Nachbarschaftshilfe wird. Unter dem Aspekt der Corona-Krise hat das Horte aber auch seine kulturellen und Jugendclub-Aktivitäten eingestellt. Die Hilfe soll, um Ansteckungsgefahren für alle Beteiligten zu reduzieren, zwar zentral organisiert, aber dezentral realisiert werden. Wer keinen Internetanschluss nutzt – das könnte ein Großteil der Hilfe Suchenden sein – meldet sich unter Tel. 0163 9702794.