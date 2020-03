Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Dienstag waren die Reisebüros auch in Frankfurt noch geöffnet, die Telefone standen nicht still. Dann die Reisewarnung. Viele Frankfurter sind verunsichert, wie sie sich nun verhalten sollen. Reisebüros und Verbraucherschützer sind sich einig: abwarten.

Björn Wondoll, Inhaber von Clever-reisen im HEP, sagt, Kunden sollten warten, bis ihr Reisetermin dran ist und durch den Veranstalter storniert wird, für Reisen bis Ende März geschehe das automatisch, sie werden dann kontaktiert. Das erklärt auch Roger Dannehl von Schmetterling Reisen in den Lenné Passagen. Wer will, könne selbst stornieren, müsse dann aber die Stornokosten tragen, bis zu 85 Prozent des Preises. "Man sollte nicht überreagieren, später bekommt man keine Kulanz." Auch Simone Veres von Verano Tours in der Lindenstraße sagt: "Man muss jetzt Geduld haben."

Veranstalter nicht erreichbar

Auf ihrer Seite informiert die Verbraucherzentrale Brandenburg, durch die weltweite Reisewarnung könnten kurz bevorstehende Pauschalreisen ins Ausland kostenlos storniert werden. Das gibt eine gewisse Sicherheit, sagt Robert Bartel, Reiserechtsexperte bei der Verbraucherzentrale. Doch auf welchen Zeitraum bezieht sich das? "Ich tue mich da echt schwer", sagt er. Richte man sich nach dem Zeitpunkt der Reise, dann geht die Verbraucherzentrale von den kommenden zwei Wochen aus. Wie lange die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt, ist momentan ungewiss. Wenn der Zeitpunkt der Reise näher kommt und der Reisende noch nichts vom Veranstalter gehört hat, "appelliere ich an den Kunden, nachzuhaken", sagt er.

Björn Wondoll und Roger Dannehl hingegen sagen, Kunden sollten sich nicht selbst beim Veranstalter melden. Denn Veranstalter wie TUI hätten ohnehin den Betrieb eingestellt, wären nicht erreichbar. Dass Reisebüros nun auch geschlossen sind, hält Wondoll für einen Witz. "So können wir unsere Kunden nicht informieren. Eine stundenweise Sonderöffnung wäre besser gewesen."

Am Lesertelefon wollte Wolfgang Schulz wissen, wie er sich verhalten soll. Er hat eine Reise für Juni gebucht, die Anzahlung schon getätigt. Die Reisebüro-Inhaber beruhigen den Mann aus Brieskow-Finkenheerd erst einmal: Die restliche Zahlung sei erst einen Monat vorher fällig, also im Mai. "Das sind noch zwei Monate", sagt Simone Veres. Und auch Roger Dannehl rät, so spät wie möglich zu zahlen, "zum eigenen Schutz".

Die Reisevermittler hoffen zwar, bis Ostern wieder etwas anbieten zu können. Doch wie die Situation dann oder im Juni aussieht, kann niemand voraussagen. Ein Tipp ist, die Restzahlung, wie im Fall von Wolfgang Schulz, gar nicht zu tilgen, weil das höchstens eine Mahnung nach sich ziehen würde.

Nicht bei der ersten Fälligkeit zu zahlen, ist auch Robert Bartel zufolge eine Möglichkeit, mit der Situation umzugehen. Er weist jedoch darauf hin: "Mahngebühren sind dann möglich." Was er betont: Die Angst vor dem Coronavirus allein ist kein Grund, kostenlos stornieren zu können.

Individuelle Reisen

Für Individualreisende gilt nicht das Pauschalreiserecht. Sie können sich aber trotzdem auf die aktuelle Situation beziehen. Werden Flüge abgesagt, bekommen Kunden Geld zurück. Auch Reisebusreisen sind untersagt – man habe also Recht darauf, Geld zurückzuverlangen. Das Fernbusunternehmen Flixbus kündigte an, Fahrgäste zu informieren und einen Gutschein auszustellen. Doch eigentlich, so Bartel, müsse man diesen nicht akzeptieren. Er rät auch hier dazu, auf die Veranstalter oder Unternehmen zuzugehen und nicht einfach online ein Stornierungsformular auszufüllen. Sonst könnte das im Zweifel als normale Stornierung gewertet werden."Ich würde von mir aus tätig werden", sagt er.