Berlin (NBR) Sie nennen sich Reichsbürger, und sie wehren sich gegen den Staat, in dem sie leben. In den Berichten des Verfassungsschutzes nahmen diese Menschen zuletzt immer mehr Raum ein. Manche drucken eigene Ausweise, Strafbefehle erkennen sie nicht an, sie fluten Behörden mit unendlichen Pamphleten und bedrohen deren Mitarbeiter.

Was man als Spinnerei abtun könnte, erhält spätestens in dem Moment eine ernste Seite, in der diese Menschen eine Waffe in der Hand halten. Manchem wird der Mord an einem Polizisten im bayerischen Georgens-gmünd durch einen Reichsbürger noch in Erinnerung sein. Seitdem wurde 760 Angehörigen der Szene die Waffenerlaubnis entzogen, 530 Mitglieder haben aber immer noch eine.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat lange damit gewartet, eine ihrer Vereinigungen zu verbieten. Dass er es jetzt getan hat, ist ein konsequenter Schritt. Denn die Anhänger dieser Richtung hängen völkischem Denken an und sehen die Bundesrepublik als "Handelskonstrukt", nicht als Staat. Die Verachtung der demokratischen Verfassung, die sie im Internet verbreiten, offenbart in Teilen Parallelen zum Rechtsextremismus. Mehr noch: Man kann die Reichsbürger mit einigem Recht als Teil der "Neuen Rechten" betrachten, die den Boden für die Hasstaten der vergangenen Monate bereitet haben.

Spätestens seit den Ereignissen in Kassel, Halle und Hanau ist klar, dass man die rechte Szene nicht mehr als Ansammlung einzelner Gruppen begreifen kann. Ihr Einfluss ist durch das Internet übergreifender geworden und damit auch ihre Gefahr für die Bundesrepublik. Eine konsequente Entwaffnung der Szene wäre der nächste logische Schritt.