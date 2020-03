Daniela Windolff

Angermünde (MIZ) Aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Corona-Virus werden in der Stadt Angermünde weitere Präventionsmaßnahmen getroffen. Zum Schutz der Bürger und Mitarbeiter stehen die Sachbearbeiter ab 17. März nur noch telefonisch, per Post oder per E-Mail zur Verfügung. Die Sprechzeiten bleiben unverändert.

Der Tierpark und das Stadtarchiv sowie das Jugendkulturzentrum "Alte Brauerei" bleiben vorerst bis 19. April geschlossen. Die Stadt Angermünde vermietet ab sofort keine kommunalen Räume. Dies gilt auch für Dorfgemeinschaftshäuser und Anlagen in Trägerschaft von Vereinen.

Täglich werden die Maßnahmen der aktuellen Situation angepasst. Wie Donnerstag mitgeteilt wurde, darf bei Trauerfeiern in der Trauerhalle auf dem städtischen Friedhof der Gästekreis in maximal 20 Personen betragen. Am Grab gilt die Versammlungsregel, also bis 50 Personen. Es ist ein Abstand von 1,5 bis 2 Meter einzuhalten und eine Teilnehmerliste zu führen. Die städtischen Trauerhallen in den Ortsteilen stehen bis 19. April nicht zur Verfügung. Ab 23. März darf auch die Angermünder Trauerhalle nicht mehr genutzt werden.