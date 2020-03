Notbetreuung hinter verschlossener Tür: Wie hier in der Kita "Heideknirpse" in Schönow wird in allen 19 Einrichtungen der Stadt seit Mittwoch der Nachwuchs von Eltern betreut, die im Gesundheitswesen, im Pflegebereich und im Polizeidienst tätig sind. © Foto: Wolfgang Rakitin

Jannes Schulze, Sabine Rakitin

Bernau Zu den Maßnahmen, die der Landkreis ergriffen hat, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, gehört seit Mittwoch neben der Schließung von Kitas, Horten und Schulen auch die Untersagung der Nutzung von Spielplätzen.

Doch an diesem sonnigen Vormittag toben im Bernauer Stadtpark mehrere Kinder unterschiedlichen Alters auf den Klettergeräten herum, schaukeln oder benutzen die Rutsche – immer unter der Aufsicht ihrer Eltern, die auf den Bänken Platz genommen haben. Das Spielplatzgelände ist nicht abgesperrt. Lediglich ein Schild an einem Baum weist darauf hin, dass die Nutzung untersagt ist. "Ich weiß, dass wir eigentlich nicht hier sein dürfen", sagt ein Vater. Doch etwas anderes sei ihm und seiner Frau nicht eingefallen, räumt er ein.

Beide sind Ärzte und hätten eigentlich Anspruch auf die Betreuung ihres Kindes in der Kita. Doch die zugesagte Notbetreuung sei nicht gewährleistet, stellt der Mediziner fest. "Alle Anträge wurden erst zur Kreisverwaltung nach Eberswalde geschickt", erzählt er. Erst dort werde darüber entschieden, wer berechtigt sei, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. "Der Prozess verzögert sich, sodass wir eigentlich keine andere Wahl haben, als hierher zu kommen", ist der Bernauer verärgert.

In der Tat ist die Notbetreuung in Kitas und Horten, die die Kommunen zu Mittwoch organisiert hatten, noch einmal kurzfristig vom Landkreis umgeworfen worden. Hatte beispielsweise die Stadt Bernau ursprünglich drei Einrichtungen dafür vorgesehen – die beiden Kitas "Kindergärtnerei" und "Friedenstaler Spatzen sowie den Hort im Blumenhag – so lautete nun die Anweisung: Alle Einrichtungen sollen geöffnet bleiben, aber eben nur für Kinder, deren Eltern im Gesundheitswesen, im Pflegebereich und bei der Polizei tätig sind. Zugleich behielt sich der Landkreis die Prüfung der Anträge vor.

Rund 120 Anträge auf Notbetreuung ihrer Kinder waren von Bernauer Eltern bis Dienstag gestellt worden. Nur für 85 Kinder lag zu Mittwoch ein positiver Bescheid vom Landkreis vor. Da alle 19 Betreuungseinrichtungen in der Stadt geöffnet hatten, waren die Plätze recht unterschiedlich verteilt. Mal wurden drei Kinder, mal fünf, mal zwölf pro Kita betreut. Für Bürgermeister André Stahl ist die Entscheidung des Landratsamtes dennoch nachvollziehbar. Zum einen werde die Ansteckungsgefahr reduziert, zum anderen bleiben die Kinder in ihrem gewohnten Kita-Umfeld, befürwortete er die Maßnahme.

Wie die Pressestelle des Rathauses am Donnerstag mitteilte, werden durch die rasche Einrichtung einer Notfallbetreuung im Kitabereich von der Kita- und Schulverwaltung derzeit ausschließlich die entsprechenden Anträge auf Genehmigung einer Notfallbetreuung bearbeitet. "Anspruchsberechtigt sind Kinder, deren Eltern in Bereichen arbeiten, die für die Aufrechterhaltung der notwendigsten Daseinsvorsorge-Aufgaben unabdinglich sind: dazu gehören medizinisches Personal, Pflegepersonal und Polizei", stellt die Verwaltung noch einmal klar. Darüber hinaus könne in Einzelfällen eine Betreuung zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit erfolgen. Diese sei in jedem Fall bei der Stadt Bernau zu beantragen. Die Berechtigung sei zu belegen, heißt es in der Information. Anderweitige Anträge und Anliegen von Eltern können aufgrund dieser Ausnahmesituation vorerst nicht bearbeitet werden.

Auf Hot-Spot-Kitas verzichtet

In Panketal ist der Notbetrieb laut Aussage von Bürgermeister Maximilian Wonke gut angelaufen. "Darüber sind wir froh", sagt der Rathauschef. Sogenannte "Hot-Spot-Kitas", in denen sich die Betreuung konzentriert, gibt es auch in Panketal nicht. Sämtliche Einrichtungen sind offen geblieben. Sollte in einer der Kitas doch ein Corona-Fall auftreten, seien die Auswirkungen so geringer, betont Wonke. Insgesamt gibt es in Panketal zehn Kitas, sieben davon werden kommunal betreiben, vier haben einen freien Träger. Rund 40 Kinder besuchten am Mittwoch die Einrichtungen.