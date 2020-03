Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Der Text war keine 24 Stunden online, da hatte er auf Facebook schon 1300 "Likes" geerntet.

Das Hotel Villa Contessa in Bad Saarow hat sich, nachdem seit Mittwoch touristische Übernachtungen behördlich untersagt sind, zu einer besonderen Aktion entschlossen. Ärzte und Pflegekräfte aus dem Helios-Klinikum, die durch den Coronavirus besonders gefordert sind, könnten kostenlos in dem kleinen Luxushotel übernachten. "Wir müssen einfach Solidarität zeigen, und wir versuchen zu helfen", sagt Hotel-Inhaberin Marina Runge. 13 Zimmer hat sie in ihren zwei Häusern; etwa ein halbes Dutzend Anfragen von Klinik-Mitarbeiterin habe sie bereits bekommen, berichtet sie. Eine Ärztin habe am Donnerstag bereits ein Zimmer bezogen. "Sie wohnt in Berlin, hat also einen weiten Fahrtweg, und muss teilweise zwölf Stunden am Tag arbeiten. Sie bleibt jetzt vermutlich erstmal für drei Wochen bei uns."

Andere Hotels gehen mit der Situation unterschiedlich um, auch weil ihre Zielgruppen unterschiedlich sind. In Bad Saarow sind sowohl das A-Rosa Scharmützelsee als auch das Aja-Hotel seit Mittwoch komplett geschlossen. Gäste, die bereits in den Häusern waren, mussten abreisen. Im Gut Klostermühle in Alt Madlitz ruht der Betrieb ebenfalls. Auch der Geschäftsführer des Hotel Esplanade in Bad Saarow, Tom Cudok, entschied sich am Mittwoch, zu schließen.

"Wir hätten noch einige wenige Gäste gehabt, die geschäftlich unterwegs sind. Aber für ein Haus mit unserer Größe wäre das wirtschaftlich nicht darstellbar", sagt er. Innerhalb weniger Tage wurde in dem Vier-Sterne-Superior-Haus aus Hochbetrieb komplette Ruhe. "Vergangenes Wochenende waren wir noch zu 90 Prozent ausgebucht", berichtet Cudok. Auf der anderen Seite habe es in den vergangenen eineinhalb Wochen bereits eine immense Zahl Stornierungen gegeben, als Veranstalter Tagungen in Bad Saarow abgesagt hätten. Der Geschäftsführer hat seine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt; wer noch in der Probezeit war, bekam die Kündigung.

Personal in Kurzarbeit

Noch geöffnet in Bad Saarow ist das Landhaus Alte Eichen. Er habe eine Gruppe von 16 Gästen im Haus, die beruflich in Storkow zu tun hätten, so Geschäftsführer Jörn Peters. Sie blieben wohl bis Ende nächster Woche. Er habe sie vom Hotel Esplanade übernommen, nachdem dort der Betrieb ausgesetzt wurde. "Danach entscheiden wir von Tag zu Tag, wie es weitergeht." Im Heydewirt in Grünheide bleiben die Zimmer bis auf die Dauerbelegung durch Monteure ungenutzt. "Sechs Vollzeit-Mitarbeiter haben wir in Kurzarbeit geschickt", sagt Geschäftsführer Holger Haustein. "Am Sonntag überlegen wir, ob wir danach generell schließen."

In Fürstenwalde machen das Hotel Kaiserhof und das Haus am Spreebogen bislang weiter. Beide Häuser eint, – im Gegensatz zu jenen in Bad Saarow – dass Geschäftsreisende dort eine größere Rolle spielen als Touristen. Doch auch dort sind die Gäste rar geworden. Kaiserhof-Geschäftsführer Gunnar Meissner spricht von fünf Gästen, die er aktuell habe, sein Kollege Gunnar Kwast vom Spreebogen von "zwei oder drei". Meissner berichtet von "jeder Menge Stornierungen", die Zahl der Neureservierungen für die Zukunft habe sich im Vergleich zu anderen Jahren halbiert. Kwast macht ähnliche Erfahrungen: "Ein Storno jagt das nächste." Wenn sich dieser Trend fortsetze, mache er vermutlich spätestens Ende März zu.

Beim Blick in die fernere Zukunft äußern sich die Hotelbetreiber unterschiedlich. "Wir haben auch unseren Großbrand vor vier Jahren überstanden. Dann überleben wir auch das jetzt", sagt Marina Runge von der Villa Contessa. Ihr Kollege Jörn Peters vom Landhaus Alte Eichen ist skeptischer. "Wenn die Corona-Krise vorbei ist, könnte es viele Unternehmen nicht mehr geben." Es komme darauf an, dass der Staat die finanzielle Belastung gerecht verteile.