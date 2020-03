Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Es ist das Verdienst der Beatles, dass ich heute Gitarre spiele. Sie waren für mich die treibende Kraft, um anzufangen (...) hatten einen prägenden Einfluss auf mich." Ein Satz, wie ihn sicher viele Freizeit-Gitarreros älterer Jahrgänge unterschreiben würden. Doch der ihn gesagt hat, gehört mittlerweile zu den Stars der professionellen Saitenartisten. Al Di Meola wurde in seiner fast fünfzigjährigen Karriere mehrfach von Fachjurys zum Gitarristen des Jahres gekürt. Und er hat den Ruf, trotz seiner enormen Schnelligkeit jeden Ton akkurat zu spielen und nicht ins "Hammering" zu verfallen.

Auch wenn der Amerikaner mit Eigenkompositionen schon immense Erfolge feierte und gut verkaufte, so nimmt er sich immer wieder auch Stücke von Kollegen vor, um denen einen unverwechselbaren Klang zu verpassen. Vor einigen Jahren gehörten die Beatles dazu. Und nun hat es Meola wieder getan.

"Across The Universe" ist das neueste Werk und bietet 14 Songs der Fab Four. Natürlich klimpert der Sechs-Saiten-Virtuose die Stücke nicht einfach nach. Er gibt ihnen vielmehr ein neues Gesicht, löst die Arrangements auf und das Genre teils ebenfalls. Zurück bleibt das Grundthema - sehr prägnant bei "Yesterday", "Strawberry Fields Forever" oder "Hey Jude". Andere Tracks erkennt man fast nicht wieder oder Meola greift auf relativ unbekannte zurück wie "Till There Was You" oder "Dear Prudence". Rhythmisch experimentiert er gekonnt von Rock über Flamenco, Latin, Fusion hin zum Jazz. So wird das Album eine wahre Erlebnis-Tour durch die Welt der Beatles und wie Meola sie hört, empfindet und spielt. Denn er mischt zudem die Instrumentierung, wechselt von der Akustik- zur E-Gitarre oder lässt gleich mehrere gemeinsam erklingen. Natürlich eine Frage des Geschmacks, aber die akustischen Versionen wirken am beeindruckendsten. Zumal vom schweren Vinyl der Sound nicht nur mit ordentlich Druck, sondern auch superber Auflösung aus den Schallwandlern kommt. Ein echtes Hör-Erlebnis.

Al Di Meola "Across the Universe"; earMusic