Sven Klamann

Eberswalde In der Szenekneipe "Mundts-hof" hofft Inhaber Thomas Steinberg darauf, dass die überall angekündigten Zuschüsse für durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geratene Unternehmen nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern tatsächlich fließen.

"Das Geld muss unbürokratisch bewilligt und schnell ausgezahlt werden", fordert der Gastwirt, der sich bereits nach Fördermöglichkeiten erkundigt hat. Der Umsatz sei schon vor den aktuellen Einschränkungen zurückgegangen, weil aus der berechtigten Vorsicht vor dem neuartigen Erreger längst Panik und Hysterie geworden seien. Thomas Steinberg geht davon aus, dass in absehbarer Zeit auch für Brandenburg und den Barnim eine Ausgangssperre verhängt wird. "Vielleicht wäre ein solcher Schritt sogar sinnvoll, damit wieder etwas mehr Ruhe einzieht", sagt der Gastwirt, der mit "Reserviert"-Schildern auf einzelnen Tischen den geforderten Mindestabstand einhält. Und aktuell nur noch eine Angestellte beschäftigt.

Im Restaurant "Alte Brauerei" wird nach dem gleichen Muster verfahren. "Bei uns bleibt jeder zweite Tisch ungedeckt", berichtet Inhaberin Sandy Schulz, die wegen der eingeschränkten Öffnungszeiten mit massiven Umsatzeinbußen rechnet.

Einnahmen vom Abend fehlen

"Die Deutschen sind darauf geprägt, frühestens ab 18 Uhr Abendbrot zu essen. Also genau dann, wenn wir schließen müssen", sagt sie. Das Restaurant sei ab sofort auch montags geöffnet. "Den angestammten Schließtag können wir uns nicht mehr leisten. Auch weil unsere 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf möglichst viele Stunden kommen sollen", erklärt Sandy Schulz.

Im Restaurant "Wilder Eber" stehen die Tische ohnehin weit genug auseinander. Für Inhaber Guido Panzlaff, seine zwölf Angestellten und die wenigen Gäste, die noch kommen, ist vor allem nicht zu verstehen, warum um 18 Uhr Schluss sein soll. "Schlägt das Coronavirus nur bei Dunkelheit zu. Ist der Erreger etwa nachtaktiv?", fragt der Gastwirt bloß halb im Scherz. Auch sein Hotelbetrieb laufe auf Sparflamme weiter – einzig Geschäftskunden dürften ja noch übernachten. Es sei zu früh, über die wirtschaftlichen Folgen für den "Wilden Eber" zu spekulieren. "Wir stellen gerade erst einen Notfallplan auf", betont Guido Panzlaff. Das Schlimmste sei, dass niemand wisse, wie lange der Ausnahmezustand andauere.

Sein Bruder Dirk Panzlaff, der mit fünf Festangestellten das "Café am Weidendamm" betreibt, hätte sich gewünscht, über die Anordnungen und Verfügungen in der Corona-Krise, die für die Gastronomie gelten, umfassend und zeitnah durch die zuständigen Behörden unterrichtet worden zu sein. "Warum sind die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nicht durch die Stadt gezogen und haben Handzettel verteilt?", fragt er. Zudem seien viele Fragen noch ungeklärt – zum Beispiel die, ob der Außer-Haus-Verkauf auch nach 18 Uhr möglich sei.

Erste Lokale geschlossen

Im Restaurant "Haus am Finowkanal" bietet Gastwirt Michael Otto seit Donnerstag einen Lieferservice an, der dazu beitragen soll, die Umsatzeinbußen zu minimieren. Schließlich seien sieben Angestellte und zwei Azubis zu bezahlen, auch wenn kaum noch ein Gast komme. Den Mindestabstand garantiert Michael Otto, indem er die zu dicht stehenden Tische aus dem Verkehr gezogen hat. "Am liebsten wäre es mir, wenn die Behörden uns zum Schließen zwingen", sagt er. Dann würde die Betriebsausfallversicherung für das Restaurant greifen, die alle anfallenden Kosten übernehme. Die Durststrecke mit einem Darlehen zu überbrücken, sei in der Gastronomie nicht realistisch. "Wo sollen wir die Einnahmen hernehmen, um solche Kredite zu bedienen?", fragt Michael Otto.

Die griechischen Restaurants "Kreta" und "Athos" haben fürs Erste gleich ganz geschlossen. Gleiches gilt für das China-Restaurant "Family", das zunächst bis zum 30. März pausiert.