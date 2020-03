Systemrelevant: Damit die Feuerwehren in der Corona-Krise einsatzbereit bleiben, wie hier beim Großbrand einer Stallanlage in Kerstenbruch, haben die Verantwortlichen Dienstanweisungen für die Kameraden erlassen. © Foto: Steffen Göttmann

Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde Man stelle sich folgendes Szenario vor: Eine Feuerwehrabteilung rückt mit 25 oder noch mehr Kameraden zu einem Einsatz aus, später wird bei einem dieser Kameraden eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt.

Die Folge wäre in dem aktuellen Szenario, dass alle Beteiligten des Einsatzes in Quarantäne müssten, und die Einsatzfähigkeit der Wehr bei den nächsten Einsätzen damit infrage gestellt wäre. Was für manch einen – der den Ernst der Lage noch nicht erkannt hat – nach Panikmache klingen mag, ist für die Verantwortlichen bei den Feuerwehren der Region sehr wohl ein Szenario, das sie in Gedanken durchspielen und auch Konsequenzen gezogen haben.

Ansteckungswege kappen

"Wenn wir mit einem Aufgebot ausrücken, entscheiden wir am Einsatzort sofort, wen wir tatsächlich für diesen Einsatz benötigen. Alle anderen schicken wir unverzüglich wieder zurück." Dies erläutert Mario Sarre, Leiter der Amtsfeuerwehr Falkenberg-Höhe, wie dafür gesorgt werden soll, dass sich die Kameraden möglichst wenig begegnen, um Ansteckungswege zu kappen. Dieselbe Strategie verfolgt auch René Erdmann, Stadtwehrführer der Feuerwehr Bad Freienwalde, der eine Dienstanweisung dazu an die Kameraden herausgegeben hat.

Darin heißt es unter anderem, dass die Aktivitäten der Kinder- und Jugendfeuerwehr ab sofort bis auf Weiteres eingestellt werden. Besprechungen und Ausbildungsdienste der aktiven Kameraden werden auf das Notwendigste beschränkt, Ausbildungsveranstaltungen und Übungen mit mehreren Feuerwehren sind ebenfalls vorerst zu unterlassen. Erdmann und allen Verantwortlichen ist bewusst, dass gerade bei den sogenannten systemrelevanten Gruppen strenge Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Einsatzfähigkeit zu gewährleisten.

Auch Mario Sarre berichtet, dass alle Dienste erst einmal abgesagt sind und die Kameraden nur bei Einsätzen zusammenkommen. Dies seien bislang nur erste Maßnahmen, die Amtsfeuerwehr stehe in ständigem Kontakt mit Amtsdirektor Holger Horneffer, um gegebenenfalls weitere, strengere Verhaltensregeln zu erlassen.

Nun kann man die Feuerwehrleute nicht vorsorglich unter Quarantäne stellen, denn natürlich sind die Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren auch alle noch berufstätig. Der Kontakt zur Außenwelt ist für sie also unvermeidbar. "Natürlich haben wir den Kameraden nahegelegt, sich im privaten Bereich soweit wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten", erklärt Mario Sarre. Feuerwehrleute seien für den Katastrophenfall geschult und daher sei ihnen vielleicht auch mehr als anderen Menschen bewusst, wie ernst die Lage aktuell sei.

Wie sieht das eigentlich bei einer Berufsfeuerwehr, wie der in Eberswalde aus? Gibt es da die Möglichkeit, die sozialen Kontakte der Kameraden noch stärker einzuschränken, um eine Ansteckungsgefahr zu minimieren? "Wir setzen natürlich auf den gesunden Menschenverstand unserer Einsatzkräfte", erklärt Peter Redlich von der Berufsfeuerwehr Eberswalde dazu. Kontakte zu vermeiden sei wichtig, aber auch bei einer Berufsfeuerwehr nur bedingt möglich. Zum einen seien elf Feuerwehrleute pro Schicht in der Einsatzzentrale anwesend, zum anderen seien diese bei technischen Hilfeleistungen natürlich auch draußen im Einsatz. Und auch mit Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren komme man in Kontakt. Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es derzeit einfach nicht.

Gegenseitiger Schutz

"Es ist in der Wache aber schon anders als sonst", macht Redlich deutlich. Es gebe nur noch einen Zugang zur Wache, dort gebe es Desinfektionsmittel, um die empfohlenen Hygienemaßnahmen so gut wie möglich umsetzen zu können. In der Wache halten die Kameraden so viel Abstand wie möglich. "Man geht sich schon aus dem Weg", beschreibt Redlich das Szenario. "Wir sind ja wie eine Familie und da versucht man, sich auch gegenseitig zu schützen."