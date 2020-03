Ines Weber-Rath

Alt Zeschdorf (MOZ) Wir fahren jeden Tag durch die Region nach Alt Zeschdorf und zurück und verfügen über die hygienische Ausstattung zur Vorsorge – warum sollte man diese Voraussetzungen nicht nutzen, um in der Krise Bedürftigen zu helfen?", fragt Sven Oberländer.

Der Vorsitzende des Vereins "Paramedic Brandenburg" sitzt an diesem Tag wie meistens mit einigen Mitstreitern im Besprechungsraum des Schulungsgebäudes des Vereins an der Alt Zeschdorfer Hauptstraße. Dort sind ehrenamtliche Rettungssanitäter des Vereins im Schichtdienst anwesend, um im Ernstfall mit einem der beiden Rettungswagen auszurücken.

"Wir sind als Rettungskräfte in den Frankfurter Katastrophenschutzplan aufgenommen und werden zum Beispiel bei Problemen auf der Autobahn gerufen", erklärt Sven Oberländer. Zudem kommen die Sanitäter zur Absicherung von Veranstaltungen zum Einsatz. Der Sitz des Paramedic-Vereins ist Frankfurt.

Die Idee, vor allem älteren, kranken und nicht mehr mobilen Menschen im Raum Zeschdorf-Lebus Einkaufshilfe anzubieten, hatte Rettungssanitäter Alexander Zimmermann: "In Alt Zeschdorf und umliegenden Dörfern gibt es keinen Einkaufsmarkt mehr, es fahren weniger Busse und immer mehr Menschen müssen zu Hause bleiben, weil sie krank oder gefährdet sind oder Kinder zu betreuen haben. Wir fahren täglich an Märkten und Apotheken vorbei, könnten da für andere einkaufen", meint der 21-jährige Frankfurter.

Rundbrief an Senioren

Selbst im Fall, eine Ausgangssperre würde verhängt – die ehrenamtlichen Rettungskräfte wären davon nicht betroffen, betont Sven Oberländer. Der Paramedic-Vereinschef hat sich mit dem Hilfsangebot an die Vorsitzende der Alt Zeschdorfer Ortsgruppe der Volkssolidarität, Margot Franke gewandt.

Die habe zunächst einige Mitstreiter gefragt, was sie dazu meinen und dann zurück gerufen und gesagt: "Das Angebot nehmen wir gern an", berichtet Oberländer.

Inzwischen sei ein Rundbrief an die Zeschdorfer Senioren mit dem Hilfsangebot heraus gegangen, das übrigens kostenlos sein soll, wie die Paramedic-Mitglieder versichern. Ihr Angebot gilt auch für andere Dörfer um Zeschdorf herum, wie Niederjesar oder die Lebuser Ortsteile. "In Lebus selbst gibt es ja Einkaufsmärkte und eine Apotheke", so Oberländer.

Die Hygienevorschriften würden seine Rettungssanitäter natürlich einhalten, versichert der Paramedic-Vorsitzende. Zwar verfüge der Verein nicht über Corona-Seuchenschutzanzüge, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. "Aber unsere Leute tragen im Umgang mit anderen Menschen Schutzmasken und Handschuhe", sagt er. Nach der Anzahl der zur Verfügung stehenden Helfer gefragt, verweist Sven Oberländer auf einen Pool von bis zu 30 Sanitätern, die in dem Schichtdienst rund um die Uhr tätig sind.

Weitere Helfer gern gesehen

"Es können sich aber auch gern andere Bürger aus der Region bei uns melden, die Nachbarschaftshilfe leisten würden. Wir wären dann quasi eine Vermittlungszentrale für Leute, die Hilfe suchen und solche, die helfen möchten", sagt Alexander Zimmermann.

Kontakt: "Paramedic Brandenburg" ist unter Tel. 033602 909943 zu erreichen.