Jana Reimann-Grohs

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) In der Eggersdorfer Bahnhofstraße, wo sonst neben Fahrgeräuschen der Automobile auch Tastentöne verschiedener Musikinstrumente erklingen und Noten für Streichinstrumente gespielt werden, ist es seit Mittwoch stiller als sonst. Aus der Musikschule Hugo Distler dringen keine probenden Melodien mehr nach draußen und bleiben sowohl Jugendliche als auch Kinder fern, die bisher regelmäßig zum Unterricht erschienen.

Die Ereignisse haben sich mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie überschlagen. Auch Musikschulleiter Alexander Braun macht sich seit Tagen Gedanken um die Zukunft seiner Angestellten und Gesundheit aller. Seitdem er die Schule vorübergehend schließen musste, kam die drohende fehlende Beschäftigung der Schüler hinzu. Der wirtschaftliche Aspekt sei nicht unentscheidend, trete jedoch angesichts aktueller Ereignisse in den Hintergrund – trotzdem biete die Musikschule über ihre Verträge seit 25 Jahren zuverlässig eine Dienstleistung an, betont Braun. Daher müsse schnellstens ein neues Unterrichtsmodell her, um den Betrieb aufrecht- und die Instrumentenschüler bei Laune zu halten.

Schon Montag traf sich die Lehrerschaft zur Krisenbesprechung, wie es entsprechend vorgeschriebener Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weitergehen kann: Können die Schüler ohne Lehrer üben? Ist ein Unterricht in naher Zukunft überhaupt noch möglich?

Wer sich in Corona-Zeiten als Freischaffender über Wasser halten will, muss erfinderisch sein – und vor allem schnell reagieren, findet Alexander Braun. "Solange wir Musiker alle gesund sind, stehen wir umfassend zur Verfügung." Seine Musikschule untersteht als freie Einrichtung nicht direkt dem Landkreis. Sie bekomme daher auch keine Entschädigungen für Unterrichtsausfall, betont ihr Leiter.

Bis die Gesundheitsbehörde keine anderen Anweisungen gab, machte das Kollegium wie gehabt weiter und bot Unterrichtsstunden an. Zwei Tage lang behalfen sich die Pädagogen noch damit, Hygienevorschriften einzuhalten oder lange Aufenthalte im Gebäude zu vermeiden. Und Braun nahm am Montag nach der Musikalischen Früherziehung im Kindergarten freudig einen neuen Antrag zur Aufnahme in die Musikschule entgegen.

Beschäftigung und Spielfreude

Jetzt sind die Musiklehrer und -lehrerinnen auf die Idee gekommen, auf digitalen Unterricht auszuweichen. Die ersten kleinen Videosequenzen stehen schon auf der Internetseite zur Anleitung für die Musikalische Früherziehung bereit. Jeder Lehrer hat dort sein eigenes digitales Angebot hinterlassen und ist von zu Hause aus über den Bildschirm erreichbar. Der Online-Unterricht findet teilweise sogar vom Gebäude der Musikschule aus statt. "Wir sehen uns auch als Einrichtung, die versucht, Kindern und Jugendlichen eine Beschäftigung zu bieten", sagt Braun. Viele Kinder würden sich außerdem freuen, ihre Handys im Unterricht einsetzen zu dürfen. "Auch die Rückmeldungen der Eltern sind außerordentlich positiv bisher", bestätigt der 43-Jährige. Dabei können beispielsweise – gut 80 Kilometer entfernt – die Hände von Klavierlehrer Volker Lenz aus seinem Arbeitszimmer am Flügel gut sichtbar per Videotelefonie an seine Schüler übertragen werden. Beim Streichinstrument wäre die Kamera auf den Oberkörper ausgerichtet und kann mündlich korrigiert werden. In ersten digitalen Sitzungen musste Lenz feststellen: "Die Kinder sind am Smartphone teilweise konzentrierter dabei als im regulären Unterricht."

Alexander Braun, der seit 2004 als Leiter der Musikschule tätig ist, hofft auf die Solidarität und das Verständnis der Eltern, weiter die regulären Beiträge zu zahlen, um seine Honorarkräfte trotz Einschränkungen entlohnen zu können. Die Notlage der Schüler ließe sich auch mit theoretischem Musikunterricht überbrücken.

Musikschule Hugo Distler im Internet: www.musikschule-hugo-distler.de; Telefon: 03341 475459