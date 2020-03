Dietmar Puttins

Eisenhüttenstadt Seit Mittwoch und bis zum 19. April bleiben in Brandenburg alle Kitas und Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft wegen der Coronavirus-Krise zu. Eltern, die systemrelevante Berufe ausüben, konnten eine Notfallbetreuung in Kita oder Hort beantragen. Davon machten in Eisenhüttenstadt 28 Erziehungsberechtigte in den sechs städtischen Kitas, 22 in den Kitas freier Träger und 24 in den städtischen Horten Gebrauch. Das Amt Brieskow-Finkenheerd bestätigte 22 Anträge für Kitas und Horte sowie einen für die Grundschule Ziltendorf. Im Amtsbereich Schlaubetal werden zwölf Kinder in den drei kommunalen Kitas und zwölf in den zwei Horten notbetreut.

Es sind jetzt vor allem die Oberschulen, die seit Weisung des Bildungsministeriums vom 18. März ihren Unterricht ins Internet verlegen. Lehrer und Schüler kommunizieren dabei zumeist über digitale Plattformen. Beide Seiten arbeiten von Zuhause. Währenddessen halten Schulleitungen und Sekretariate die Fahne in den Schulen hoch.

Beispiel Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe, Maxim-Gorki-Straße 15, in Eisenhüttenstadt: Dort heißt es auf der Schul-Website: Kein Unterricht bedeute nicht, "dass nicht gearbeitet wird. Ihr werdet mit Aufgaben in allen Fächern über ,Itslearning‘ arbeiten. Ihr dürft jetzt täglich Zuhause am Rechner, Tablet oder Handy sitzen, wie es euer Stundenplan vorsieht, denn die Inhalte der Erledigung der Aufgaben werden von allen Fachlehrern kontrolliert."

Seit Jahren schon nutzt die Schule diese webbasierte Lern- und Communityplattform. Die aktuell 55 Lehrer machten damit gute Erfahrungen, bestätigt Schulleiterin Ute Tupy. "In einem Elternbrief haben wir Mütter und Väter darüber informiert, was wir erwarten und wie mit der Lernplattform umzugehen ist."

Die Schüler erhalten über "Itslearning" fachbezogene Aufgaben, tauschen sich schriftlich in Konferenzen aus und senden einander Nachrichten. Für die Lehrer bedeutet das: Ihre wöchentliche Arbeitszeit im Home Office ist geprägt vom aufwändigen Zusammenstellen der Aufgaben und zeitraubenden Schriftwechseln. Das ist etwas ganz anderes, als ein kurzer persönlicher Hinweis im Klassenraum.

Der Lernerfolg ist messbar

Wie werden die Teilnahme der Schüler und der Lernerfolg kontrolliert? "Hinter jeder Aufgabe steht ein Termin, bis zu dem diese bearbeitet sein muss", erläutert Ute Tupy. Der Lehrer könne sehen, ob und wann ein Schüler sich mit der Arbeit befasst hat und zeitnah, etwa im Fach Deutsch, den Schüler anhalten mit Hinweisen wie etwa "Achte bitte auf die Rechtschreibung". Am Ende entscheiden die eingereichten Arbeitsergebnisse.

Am Albert-Schweitzer-Gymnasium, Diehloer Straße 66, nutzen das 42-köpfige Kollegium und die Schüler das digitale Klassenbuch "WebUntis". Aufgaben werden über das Google-Email-Programm Gmail versendet. "Wenn dann die Schulschließung vorbei ist", so Schulleiter Sven Bundach, "werden die Inhalte wiederholt thematisiert und kontrolliert."

Schul-Internat ändert Betrieb

Im Gymnasium auf dem Campus im Stift Neuzelle, Stiftsplatz 7, greifen Pädagogen und Schüler auf ein online-basiertes Schulnetzwerk zu. Dort laden die Lehrer Materialien und Videos hoch. Projekte, Tests und Prüfungen lassen sich realisieren. An der internationalen Bildungseinrichtung, die Oberschule, Gymnasium und Internat in einem ist, funktioniert Schulschließung etwas anders: Von den 53 Lehrern arbeitet ein Teil auf freiwilliger Basis zu Hause, ein anderer im Schulgebäude – vormittags räumlich getrennt von den aktuell 61 Schülern, die ansonsten in drei Internatsgebäuden wohnen. Polnische Schüler konnten noch vor den innereuropäischen Grenzschließungen in ihre Heimat zurückreisen. Für alle anderen Pennäler aus China, Vietnam, Russland, Kasachstan, Ukraine und Südkorea – sie dürfen Neuzelle nicht verlassen – hat Campusleiterin Daniela Sahraoui für die Nachmittage ein Freizeitprogramm organisieren lassen.