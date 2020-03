MOZ

Merz (MOZ) In Herzberg, Storkow und in Merz sind in den vergangenen Tagen die ersten Störche gelandet und haben ihre Nester bezogen.

In Merz sei der erste Storch "bei strahlendem Sonnenschein gelandet", teilte uns René Zeige mit, dem auch gleich ein Foto vom Adebar gelang. Mit weiteren Ankünften der großen Vögel ist sicher in den kommenden Tagen zu rechnen. Vielleicht ja sogar heute, am offiziellen Frühlingsanfang.

Wenn die Paare sich dann gefunden haben, beginnt für sie wie für viele andere Vögel die Brutsaison. Deshalb ist es jetzt auch höchste Zeit, die Nistkästen im Garten zu säubern oder neue Nistkästen aufzuhängen. Gebaut werden solche Kästen beispielsweise in den Christophorus-Werkstätten der Samariteranstalten Fürstenwalde. Dort gibt es sogar eine Auswahl mit verschieden großen Einschlupflöchern, die sich jeweils an ganz bestimmte Vogelarten richten.

Über Storchenmeldungen freuen wir uns in einer Mail an beeskow-red@moz.de. Nistkästen für den Garten kann man online bei den Samariteranstalten unter christophorus-werkstaetten.de/shop bestellen.