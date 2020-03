Jacqueline Westermann

Bad Freienwalde Seit Mittwoch informieren zahlreiche Geschäftsinhaber der Kurstadt mit einem dementsprechenden Aushang an ihren Eingangstüren, dass ihr Unternehmen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus vorerst geschlossen bleibt. Davon ausgenommen sind natürlich weiterhin systemrelevante Geschäfte wie Supermärkte, Drogerien und Apotheken.

Auch das Jobcenter Märkisch-Oderland sowie die Agentur für Arbeit Bad Freienwalde setzen neue Schutzmaßnahmen in Kraft. Seit dem 18. März gibt es keinen offenen Kundenzugang zu den Gebäuden. So wollen die Mitarbeitenden sicherstellen, dass die Gesundheit aller geschützt und die Pandemie eingedämmt wird. Nur so könne eine Auszahlung aller Leistungen nachhaltig gewährleistet werden. In einer Pressemitteilung hieß es weiter, dass für Notfälle eine Kontaktmöglichkeit vor Ort geschaffen werde. Zusätzlich wies Pressesprecherin Clarissa Matos Bernal darauf hin, dass vereinbarte Termine nicht abgesagt werden müssen, weder telefonisch noch schriftlich oder per E-Mail. Es würden keine Rechtsfolgen oder Sanktionen eintreten. Aufgrund der stark beanspruchten Telefonleitungen wurden zusätzliche Erreichbarkeiten eingerichtet: Das Jobcenter Märkisch-Oderland ist nun auch unter 03346 8528500 erreichbar, die Agentur für Arbeit Bad Freienwalde unter Tel. 03346 8528501, die Berufsberatung unter Tel. 0335 5702201 und das Reha-Team sowie Zuständige für Schwerbehinderte unter Tel. 0335 5702202.

Wie durch den Landkreis angeordnet wurde, müssen zahlreiche Veranstaltungen vorerst abgesagt werden. Einige Veranstalter lassen die Termine ausfallen, andere wiederum verschieben sie auf einen späteren Zeitpunkt. So teilte das Jugendweiheteam des Oberbarnimer Kulturvereins mit, dass der vorgesehene Kartenverkauf für die Jugendweihefeierstunden verschoben würde. Einen neuen Termin werde der OKV rechtzeitig bekannt geben.

Bibliothek bietet Online-Leihe

Auch die Bibliothek der Kurstadt bleibt vorerst voraussichtlich bis zum 19. April geschlossen. Angemeldeten Bibliotheksnutzern stünden aber weiterhin zahlreiche elektronische Medien wie E-Books, digitale Zeitschriften und Zeitungen, Hörbücher, Online-Datenbanken und Filmstreaming zur Verfügung. Die Beschäftigten der Bibliothek sind auch weiterhin für Auskünfte telefonisch erreichbar.

Zu den vorerst abgesagten Veranstaltungen reihen sich der für den 21. März geplante Vortrag "Deutschland summt" im Haus der Naturpflege sowie die Jubiläumsveranstaltung zum 15-jährigen Bestehen der Naturfreunde in der Köhlerei, die auch am Sonnabend stattfinden sollte.