Schwedt (MOZ) Mit Stand vom späten Donnerstagnachmittag hat sich die Zahl der Corona-Infizierten in der Uckermark auf nunmehr sechs verdoppelt. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung informiert, sind drei weitere Fälle der Covid-19-Erkrankung bestätigt worden.

Zum einen handelt es sich um ein Ehepaar aus Schwedt. Betroffen sind eine 78-jährige Frau und ihr 81-jähriger Ehemann. Darüber hinaus wurde ein 79-jähriger Mann, ebenfalls aus Schwedt, positiv getestet. Die beiden Fälle stehen jedoch in keinem Zusammenhang, so die Kreisverwaltung.

Alle drei befinden sich in häuslicher Quarantäne und werden engmaschig vom Gesundheitsamt betreut. Die Ermittlung aller Kontaktpersonen läuft zurzeit.

Auch beim ersten Corona-Fall im Landkreis handelt es sich um eine Schwedterin. Die 37-jährige Frau hatte sich unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Tirol isoliert und testen lassen. Ihr Ehemann wurde ebenfalls getestet. Bei ihm war das Ergebnis negativ.

Bei einem anschließend positiv bestätigten Ehepaar handelt es sich um Berliner. Die 65-jährige Frau und der 67-jährige Ehemann halten sich zurzeit an ihrem Zweitwohnsitz in der Nähe von Prenzlau auf. Auch sie befinden sich weiterhin in Quarantäne.

Durch das derzeit verstärkte Ausweichen von Berlinern auf ihre Wochenendgrundstücke in der Uckermark wird mit weiteren Corona-Infektionen im Landkreis gerechnet.