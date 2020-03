Wie lange es in der Kasse vieler, vor allem kleiner Unternehmer in Brandenburg und Berlin nicht mehr klingeln wird, weiß niemand. Die Regierungen beider Länder haben erste Millionenhilfen wegen der Corona-Krise zugesagt. © Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach appellierte am Donnerstag an die Unternehmer, in Zeiten der Corona-Krise nicht zum Mittel der Entlassungen zu greifen.

Es werde allen Unternehmen geholfen, sagte er nach einem Treffen mit Unternehmerverbänden, Gewerkschaften und Kammern. Es mache keinen Sinn, mit öffentlichen Geldern Finanzhilfen zu gewähren, wenn trotzdem Entlassungen ausgesprochen würden.

Steinbach kündigte an, dass bis kommenden Mittwoch eine Richtlinie erarbeitet werde, mit der kleine und kleinste Unternehmen sowie Freiberufler ohne große Bürokratie staatliche Zuschüsse erhalten können. Dafür seien zunächst 7,5 Millionen Euro vorgesehen. Diese Mittel sollen bis Anfang April reichen. Dann wird der Landtag die Einrichtung eines Rettungsschirmes über 500 Millionen Euro beschließen. Die Staffelung der Zuschüsse nach Betriebsgrößen wird noch in dieser Woche besprochen und werde umgehend veröffentlicht, versicherte der Wirtschaftsminister.

Steinbach richtete einen weiteren emotionalen Appell an die Brandenburger. Es sei nicht geplant, ordnungsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgung zu regeln. Aber dazu müssten die Menschen erwachsen miteinander umgehen. Es gebe keinen Grund zu Hamsterkäufen, so der Minister. Vom Umgang der Menschen miteinander hänge es ab, wie die Krise bewältigt werden kann. Die Lager seien gut gefüllt, allenfalls die Logistik weise an manchen Stellen noch Lücken auf.

Lohnfortzahlung für Eltern

Steinbach wandte sich auch an die Eltern, die nach Schließung von Schulen und Kitas ihre Kinder betreuen müssen. In dieser Woche ist die Lohnfortzahlung geregelt. In der kommenden Woche werde im Bundestag und im Bundesrat die weitere Lohnfortzahlung beschlossen, versicherte er. Bis dahin, so der Wirtschaftsminister, sollen sich die Arbeitgeber möglichst kulant verhalten.

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) informierte, dass neben den Zuschüssen auch die Möglichkeiten zu Liquiditätshilfen ausgeweitet werden. Sie verwies darauf, dass die Finanzämter angewiesen sind, keine Betriebsprüfungen durchzuführen und bei Steuerrückständen großzügig zu agieren.

Der Wirtschaftsminister wies außerdem darauf hin, dass die Lebensmittelläden in der aktuellen Situation auch am Sonntag öffnen dürfen. Seitens der Gewerkschaft wurde dies kritisiert. Unklar ist, ob überhaupt Bedarf an zusätzlichen Öffnungszeiten bestehe. Viele Einzelhändler würden nicht davon Gebrauch machen, um ihre Mitarbeiter zu schonen, mutmaßte auch Steinbach.

Der Haushaltsausschuss des Landtages hat am Donnerstag einstimmig den Weg frei gemacht, 500 Millionen Euro für wirtschaftliche Hilfen an Firmen auszureichen, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Bedrängnis geraten. In der Plenumssitzung am 1. April soll demnach die finanzielle Notlage des Landes festgestellt werden. Das ist laut Verfassung die Voraussetzung, um trotz der seit Beginn des Jahres geltenden Schuldenbremse zusätzliche Kredite aufnehmen zu können.

Auch die von der Coronakrise betroffenen Unternehmen in Berlin können seit Donnerstag die Liquiditätshilfen des Senats beantragen. Das gelte auch für alle kleinen und mittleren Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten, teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) mit. Darunter fielen etwa Restaurants und Clubs. Für die Anträge ist die Berliner Investitionsbank (IBB) zuständig. Der Senat hatte zu Beginn der Woche angekündigt, in einem ersten Schritt ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro an Überbrückungskrediten über die IBB bereitzustellen.

Danach sollen über einen Liquiditätsfond insgesamt bis zu 200 Millionen Euro bereitstehen. Außerdem sollen Steuervorauszahlungen der Lage angepasst werden und zinsfreie Stundungen von Steuerschulden möglich sein.

Die Schließung zahlreicher Geschäfte, Bars, Restaurants und kultureller Einrichtungen auch in Berlin verursacht bei vielen Unternehmen Liquiditätsengpässe. Zu den besonders betroffenen Branchen zählt die IBB den Einzelhandel, die Gastronomie sowie Beherbergung und "konsumorientierte Dienstleistungen", zum Beispiel Clubs.