Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gerade jetzt, in der Zeit der Not, der Angst und Ungewissheit, ist das Bedürfnis vieler Menschen nach Austausch und Trost groß. Das erleben auch die Pfarrerinnen der Ev. Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus. "Es kommen derzeit viel mehr Leute als sonst, an unsere Schaukästen. Das Informationsbedürfnis ist groß", sagt Pfarrerin Beatrix Forck. Seit Gottesdienste angesichts der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus untersagt sind, ist der Austausch unter den Christen in der Stadt und im Umland schwieriger geworden. Die Verantwortlichen haben schnell reagiert.

Ansprachen per Podcast

Der Gemeindebrief für den April wurde unter Hochdruck vorfristig fertiggestellt. Seit Mittwoch wird er an die Gemeindemitglieder verteilt. In dem Brief wird nicht nur mitgeteilt, dass vorerst faktisch keine Veranstaltungen der Gemeinde stattfinden und das Gemeindebüro in der St.-Gertraudkirche für den Besucherverkehr geschlossen ist. Es gibt vor allem Hinweise auf alternative Formen der Seelsorge und Gemeindearbeit.

"Wir haben unsere Internetseite umgestaltet und aktueller gemacht. Dort wird sich zum Beispiel an jedem Wochenende eine von uns Pfarrerinnen über ein Video mit einer kleinen Ansprache an alle Gemeindeglieder richten", sagt Beatrix Forck.

Die Pfarrerin bittet Kinder, Enkel, Freunde und Bekannte jener älteren Gemeindeglieder, die nicht über einen Internetzugang verfügen, dabei behilflich zu sein, dass diese sich die kleinen Videos anschauen können.

Die Lebuser Kirche steht täglich von 8 bis 18 Uhr für individuelle Gebete offen. Das hat Pfarrerin Katharina Falkenhagen ermöglicht. "In den Stadtkirchen können wir das nicht absichern", sagt Beatrix Forck. Hier und auch in Lebus gibt es ein anderes Angebot: Jeden Sonnabend werden die Kirchen St. Georg, St. Gertraud und Lebus sowie das Kreuz-Gemeindehaus von 16 bis 18 Uhr für "ein stilles Gebet und zum Auftanken der Seele" geöffnet, wie es im Gemeindebrief heißt. Die Pfarrerinnen stehen in dieser Zeit – den nötigen Abstand haltend – zum Gespräch und zur Seelsorge bereit.

Ansonsten sind Gabriele Neumann, Beatrix Forck, Irene Brockes und Susanne Noack sowie Katharina Falkenhagen telefonisch in ihren Büros sowie mobil erreichbar. Die Nummern sind im Gemeindebrief veröffentlicht.

Dass das Gottesdienst- und Veranstaltungsverbot auch für die Passions- und Osterzeit gilt, trifft die Christen hart. "Wir wollen die Auferstehungsbotschaft kreativ unter die Menschen bringen", kündigt Beatrix Forck angesichts dessen an. Über die genauen Formen hüllt sich die Pfarrerin noch in Schweigen. Das werde eine Überraschung, sagt sie. Die Glocken werden auf jeden Fall läuten und zum Gebet rufen.

Und dann ist da noch das Osterlachen, das kaum noch einer kennt und an das Beatrix Forck angesichts der Krise erinnern möchte: "Im Mittelalter haben Prediger zu Ostern die Gemeinden bewusst zum Lachen gebracht. Der Tod sollte in Zeiten der grassierenden Pest ausgelacht werden", sagt die Pfarrerin. Sie hält es für an der Zeit, dass in der Kirche jetzt wieder mehr gelacht wird – trotz allem. Schließlich heißt es nicht umsonst, dass Lachen gesund und glücklich macht.

Ans Osterlachen erinnern

Kontakte unter den Mitgliedern der vielen Gruppen und Kreise in der Kirchengemeinde sollen jetzt telefonisch gepflegt werden, bittet Beatrix Forck. Wie Irene Staemmler, die neue Vorsitzende des Gemeindekirchenrates im Gemeindebrief, ruft auch die Pfarrerin dazu auf, dass sich Helfer melden, die vor allem älteren Gemeindemitgliedern beim Einkauf oder mit anderen Diensten behilflich sein wollen. Sie sollen sich im Gemeindebüro melden.

Die neue Telefonnummer im Gemeindebüro ist 0335 378 28 10.