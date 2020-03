Mit viel Abstand: Der Kassenbereich der Pluspunkt Apotheke im Schwedter Oder-Center darf nur noch nach Aufforderung betreten werden. Kunden müssen sich an strikte Regeln halten. In diesen Krisenzeiten führt Inhaber Marcell Wree ein Corona-Tagebuch. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Es gibt Berufsgruppen in diesen Tagen, die leisten Unglaubliches für das Gemeinwohl. Zu ihnen gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schwedter Apotheken. Lange Schlangen von Kunden und Patienten, die nie versiegende Nachfrage nach Atemmasken und Desinfektionsmitteln gehören zum Alltag.

Die Pluspunkt Apotheke im Oder-Center ist geöffnet, aber abgesperrt und lässt nur immer ein paar Kunden herein. Kunden müssen sich die Hände desinfizieren. Mitarbeiter tragen Handschuhe und bald auch Mundschutz und sind an der Kasse durch eine Plexiglasscheibe geschützt.

In dieser Apotheke arbeiten derzeit 16 Leute. "Wir geben alles und versuchen freundlich zu bleiben, trotz der Gefahr, der ja auch mein Personal ausgesetzt ist. Ich unternehme alles, um meine Mitarbeiter und meine Kunden zu schützen", sagt Inhaber Marcel Wree. Er hat "Verhaltensregeln" für die Kunden aufgestellt und die Öffnungszeiten angepasst. Geöffnet ist nicht wie üblich bis 20 Uhr, sondern von 8.30 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr.

Aus seiner Sicht ist jetzt das Fass zum Überlaufen gekommen: "Das ganze System stimmt nicht. Innerhalb von zehn Jahren haben in Deutschland 2473 Apotheken geschlossen. Außerdem wollen wir unsere Kunden versorgen, aber haben seit Jahren Lieferengpässe. Die Politik kümmert sich wenig darum."

Rezepte stapeln sich

Aufgrund der Rabattverträge stapeln sich bei Marcel Wree Rezepte, die er nicht bearbeiten kann. "Rabattverträge veranlassen Pharmafirmen in Asien zu produzieren. Die können aber nicht liefern. Das ist der Wahnsinn und die Rabattverträge gehören abgeschafft. Sofort oder wenigstens in der Krise!" fordert der Apotheker.

Ein nächstes Problem sei die Retaxierung, mit der alle Apotheker zu kämpfen haben. "Jede Woche wird uns von den Krankenkassen Geld abgezogen, weil wir zum Beispiel übersehen haben, dass auf einem Hilfsmittel-Rezept der Kunde hinten unterschreiben muss. Ist das in Krisenzeiten so wichtig, dass der Kunde hinten unterschreiben muss? Da ist Kontakt. Zeit kostet es auch." Etwas versöhnlich stimmt den Apothekenchef derzeit das Verständnis, das viele Kunden zeigen.

Ein großes Lob für seine Kunden hat Klaus-Peter Wilhelmy von der Nord-Apotheke übrig. Der Ansturm dürfte bei ihm ähnlich stark sein, wie bei den Kollegen. Trotzdem haben sich bei dem guten Wetter die Kunden selbst organisiert und sind nur nach und nach in die Verkaufsräume gekommen.

Die Kehrseite sei, dass es kaum Möglichkeiten gebe, ein Risiko für die Mitarbeiter komplett auszuschließen. "Ich habe eine große Sorge um meine Mitarbeiter. Sie alle gehören nicht in die Risikogruppen. Trotzdem ist es eine Belastung", sagt Wilhelmy. Dass seine Kunden Hamsterkäufe machen, hat er nicht beobachtet, allerdings nehme der eine oder andere schon einmal zwei Packungen Kopfschmerztabletten mit, obwohl sicher auch eine gereicht hätte.

Problematisch sei, dass die Lieferengpässe in der Krise nicht aufgehoben seien. Um den Patienten die passenden Medikamente zu verkaufen, die auch von den Krankenkassen gewünscht und bezahlt werden, sei der Zeitaufwand oft groß. "Dadurch benötigen wir pro Kunde oft noch mehr Zeit, was sich bei der derzeitigen großen Nachfrage selbstverständlich auswirkt", sagt Wilhelmy.

Ruhig bleiben hilft allen

Ronny Nickel von der Zentral-Apotheke in der Auguststraße hält sich zur Sicherheit seiner Mitarbeiter an die Empfehlungen des Bundesapotheker-Verbandes. Er hat einen Tischler beauftragt, Plexiglasscheiben zu fertigen, um seine Mitarbeiter zu schützen. Aktuell hat er noch beide Eingänge offen, ob das so bleibt angesichts der sich täglich verändernden Lage, kann er aber zurzeit nicht sagen.

"Vielleicht schließe ich den Zugang zum Ärztehaus ab", sagt er. Dann bliebe noch der Haupteingang offen. Das Ziel von Ronny Nickel ist es, so entspannt wie möglich mit dem Ansturm umzugehen. "Das erste Quartal ist ohnehin immer sehr umsatzstark", sagt Nickel, doch so viel hätten sein Team und er noch nie zu tun gehabt: "Wichtig ist, dass die Kunden das auch anerkennen, dass wir aktuell sehr viel zu tun haben."