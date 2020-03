Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Es gibt auch gute Nachrichten in Coronazeiten: So läuft bei Oberhavels Abfallentsorgungsunternehmer - der AWU in Velten - alles wie bisher. "Wir fahren unsere Touren wie geplant", sagt AWU -Geschäftsführer Manfred Speder. Hausmüll, Biotonne, Papier, Gelbe Tonne - alles "wird ganz normal abgeholt", verspricht Speder. Nur die Crew hinter dem Steuer fangen ihre Schichten jetzt unterschiedlicher an als bislang. "Es geht darum, dass sie sich weniger treffen und Kontakt so vermieden werden kann", erläutert Speder.

Fahrer oft allein unterwegs

Auch die Arbeitsplätze im Büro wurden entzerrt, außerdem Desinfektionsspender aufgestellt und der Kundenkontakt in der Veltener Zentrale eingestellt. "Fast alles kann am Telefon, per Post oder online erledigt werden", so Speder.

Sollte ein Fahrer sich das Coronavirus einfangen, was bisher noch nicht geschehen sei, werde umgehend das Gesundheitsamt eingeschaltet. Der Betrieb könne aber trotzdem weiterlaufen. Denn viele Müllfahrzeuge, wie die Seitenlader, seien heute nur mit einer Person besetzt, der Kontakt mit Fahrerkollegen und Kunden demnach gering. Speder: "Sie müssen nicht einmal aussteigen." Sollte es Engpässe geben, will die AWU flexibel reagieren und zum Beispiel Termine für die Sperrmüllabholung gegebenenfalls verschieben, um Kapazitäten freizubekommen.

Homeoffice kaum möglich

Auch die Müllabfuhr gehört wie die Polizei und der Rettungsdienst zur sogenannten "kritischen Infrastruktur", da die Abfallentsorgung eine "große Bedeutung" hat, so Speder. Auch die Entsorgungsbetriebe ERV in Velten und Germendorf sowie Grunske in Germendorf arbeiten weiter wie bisher. Viel Homeoffice sei dort aber nicht möglich. Speder: "Sie und die Kunden brauchen die Belege."