Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für Helmut Leinung und seine Familie kommt gerade eines zum anderen. Vor gut drei Wochen verstarb sein Vater. Die Corona-Krise war da noch weit weg. Doch nun fällt die Beerdigung mitten in eine Zeit vieler Einschränkungen und Verbote. Auch Veranstaltungen mit weniger als 50 Teilnehmern werden inzwischen nur noch in Ausnahmefällen von der Stadt genehmigt. Wie sollen Trauernde in dieser Situation von ihren Liebsten Abschied nehmen dürfen?

"Wir haben eine Trauerfeier in der großen Trauerhalle geplant, mit Verabschiedung am Urnengrab und anschließendem Gaststättenbesuch", berichtet er. Die Beerdigung zu verschieben, komme nicht in Frage, da ein Ende der Corona-Einschränkungen auch derzeit nicht absehbar sei. Und die Familie sei groß. Neben der Witwe sollen zumindest die leiblichen Kinder und deren Ehepartner anreisen. "Auch im engsten Familienkreis werden immer noch 15 bis 18 Personen teilnehmen", so Helmut Leinung. Was die Situation nicht einfacher macht: Die Witwe ist 85 Jahre alt, lebt im Pflegeheim und ist auf einen Rollstuhl-Transport angewiesen. Er fragt: "Was und wie können wir diese Ausnahmeveranstaltung sicher durchführen?"

Am Donnerstag teilte die Stadtverwaltung mit, dass die Trauerhallen zunächst geöffnet bleiben. "Beisetzungen und Bestattungen werden weiterhin planmäßig durchgeführt", informierte Pressereferentin Kora Kutschbach. Allerdings schränkte sie ein: "Sollte sich die Risikoeinschätzung ändern, können die Trauerhallen der Stadt Frankfurt kurzfristig geschlossen und Beisetzungen abgesagt werden."

Bis dahin gelten eine Reihe von Empfehlungen für Angehörige. Demnach sollen Trauerfeiern nur noch im engsten Familienkreis stattfinden, "möglichst nur mit Familienmitgliedern ersten Grades, also Partner, Eltern und Kinder einer verstorbenen Person". Dabei sollte die Teilnehmerzahl 10 Personen nicht überschreiten, so Kora Kutschbach. Menschen, die zur Risikogruppe für einen schweren Covid-19-Verlauf gehören, wird von einer Teilnahme abgeraten. Dazu gehören ältere Senioren oder Personen mit Vorerkrankungen. Sowohl während der Trauerfeier als auch am Grab gilt: Abstand zu anderen halten, mindestens 1,50 Meter. Auch auf körperliche Gesten der Kondolenz und Anteilnahme solle möglichst verzichtet werden. Dazu gehören Umarmungen, Küsse oder Händeschütteln. Zudem bittet die Stadt darum, Gedenkfeiern nach den Beisetzungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Teilnehmerlisten liegen aus

Ab diesen Freitag werden auf den Friedhöfen bei Trauerfeiern außerdem Teilnehmerlisten ausliegen, die Trauergäste und Mitarbeiter der Bestattungsunternehmen ausfüllen müssen. Damit sollen Kontaktpersonen von Teilnehmern der Beisetzung, die später positiv auf Covid-19 getestet werden, möglichst schnell identifiziert werden.

Die Evangelische Kirchengemeinde will den Anordnungen der Stadt und Empfehlungen für Trauerfeiern uneingeschränkt folgen. "Wir werden die von den Kommunen erlassenen Bestimmungen natürlich einhalten. Beisetzungen werden nur im engsten Kreis möglich sein. Trauerfeiern kann man auch später noch einmal nachholen. Jetzt hat der Schutz der Lebenden Vorrang", sagt Pfarrerin Beatrix Forck. Den trauernden Angehörigen stünden die Pfarrerinnen der Evangelischen Kirchengemeinde vor allem telefonisch zur Verfügung.

Helmut Leinung wird sich nun noch einmal mit seiner Familie darüber beraten, wer teilnehmen kann, und ob es eine Gedenkfeier geben soll. Eine belastende Situation. Vor allem für die Witwe. Heute hätte sie mit ihrem verstorbenen Ehemann den 67. Hochzeitstag gefeiert.