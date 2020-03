Vollsperrung in Nauen

Manuela Bohm

Nauen (MOZ) Innerhalb der Arbeiten zur Erneuerung der Hamburger Straße in Nauen kommt es ab Montag, 23. März zur Vollsperrung des Teilabschnittes Hamburger Straße, Ecke Goetheweg. "Die Einfahrt in den Goetheweg in Höhe des Getränkemarktes muss vorübergehend voll gesperrt werden", heißt es dazu aus der Stadtverwaltung Nauen.

Der Teilabschnitt müsse baulich dem übrigen Bild angepasst werden - Betonplatten müssen herausgebrochen und Borde angepasst werden.Die Verkehrsführung der Hamburger Straße ist von der Sperrung nicht betroffen. Anwohner des Goethewegs können während der Sperrung den unteren Goetheweg, Fontaneweg oder die Bardeystraße nutzen. Die Aufhebung der Sperrung ist für den 3. April geplant.