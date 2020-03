René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Termin für den Saisonstart im Rathenower Optikpark, Samstag, 18. April, ist geplatzt. Wegen der landesweit zunächst bis 19. April geltenden Einschränkungen kann der Park frühestens am 20. April öffnen. Ob das an dem Tag klappt, bezweifelt Katja Brunow, die im Optikpark für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Aktuell laufen letzte Vorbereitungen auf dem weitläufigen Gelände. Das Blaue Café wird renoviert und zu einem Parkcafé umgestaltet. Am Eichendreieck entsteht ein Expresscafé für ganz schnelle Besucher. Dort soll es etwa Kaffee zum Mitnehmen geben. Ferner erhalten Spielplatzgeräte neue Farbe. Was in die Erde muss, ist bereits größtenteils bereits gepflanzt. Am Donnerstag erreichte eine Ladung Stiefmütterchen den Optikpark, knapp 17.000 Exemplare.

Die gegenwärtig anstehende Arbeit vollzieht sich freilich unter dem Eindruck möglicher Corona-Gefahren. Die Angestellten sind aufgefordert, zueinander auf Abstand zu gehen, so Brunow.

Ob nun ab 20. April oder erst Wochen später dürfte der Optikpark wieder Zielort für viele junge Leute werden, die Unterricht im Grünen Klassenzimmer erhalten wollen. Neue Schirmherrin des jährlichen Klassenzimmers ist die westhavelländische SPD-Landtagsabgeordnete Katja Poschmann.

Alle Angebote für Kita-Kinder, Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse und Auszubildende sind in einer Broschüre abgedruckt, die telefonisch unter 03385/49850 oder per E-Mail an info@optikpark-rathenow.de bestellt werden kann. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Insekten und Pflanzen, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Kreativität und Bewegung.