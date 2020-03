Polizeikontrolle in Wiesenburg

red

Wiesenburg Polizeibeamte kontrollierten in den Abendstunden einen PKW VW Golf, der in Wiesenburg unterwegs war. Bei der Kontrolle des 36-jährigen Fahrers räumte dieser ein, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und, dass er vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hat. Anschließend musste der Fahrzeugführer die Polizisten für eine Blutentnahme in das Krankenhaus Bad Belzig begleiten.

Die Polizisten leiteten eine Anzeige gegen den Golffahrer sowie auch gegen die Halterin des VW ein, da diese zugelassen hatte, dass das Fahrzeug ohne entsprechende Fahrerlaubnis geführt wird. Zusätzlich stellten die Beamten noch die Fahrzeugschlüssel sicher.