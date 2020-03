Manuela Bohm

Brieselang (MOZ) In der Gemeinde Brieselang wurden insgesamt 121 Anträge auf Notfallbetreuung von Kinder in Hort- und Kitaeinrichtungen gestellt. Ein großer Teil von diesen wurde bewilligt, wie die Gemeinde in einer Mitteilung am Donnerstag 819. März) mitteilte. 104 Kinder können in den Einrichtungen der Gemeinde weiterhin betreut werden.

"Das Team der Schul- und Kitaverwaltung im Rathaus hat seit Dienstag über das Normalmaß hinaus alle Hände voll zu tun. Die eingereichten Anträge wurden umgehend bearbeitet, um die Antragssteller zeitnah zu informieren", heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Nachfragen habe es zusätzlich in erheblicher Anzahl gegeben. Rücksprachen haben sich insbesondere mit Blick auf die von den Eltern als teils nicht eindeutig deklarierten Berufsfelder ergeben. "Wenn Eltern unsicher sind, sollten sie sich vom Arbeitgeber ein Schreiben beilegen lassen, aus dem hervorgeht, warum die zu erledigende Arbeit systemrelevant ist", so der Rat der Verwaltung. Zudem sollten auf den Anträgen auch Telefonnummern und Mailadressen enthalten sein, damit eine Rückmeldung am Tag der Antragsstellung erfolgen kann.

Eine Frage ist zudem von zentraler Bedeutung: Werden die Kitagebühren erstattet, weil die Kinder nicht betreut werden? Fakt ist: Grundsätzlich behalten alle Kitagebührenbescheide ihre Gültigkeit und die Gebühren sind entsprechend zu zahlen. Die derzeitige Antwort des zuständigen Bildungsministeriums lautet: "Das lässt sich derzeit noch nicht beantworten."