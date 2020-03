Manuela Bohm

Nauen (MOZ) Für Senioren öffnet der REWE-Markt von Stefan Woye in Nauen zu Extra-Öffnungszeiten. Ab Montag, 23. März öffnet der Markt nur für Senioren und körperlich eingeschränkte Menschen jeweils montags und freitags von 6 bis 7 Uhr morgens.

"Besonders Senioren sind durch die Corona-Pandemie gefährdet, die sich rasant ausbreitet. Gerade sie sollen es daher vermeiden, sich in Menschenmengen aufzuhalten. Daher öffnet unser Markt an zwei Tagen in der Woche – montags und freitags – jeweils eine Stunde früher als sonst", schildert Stefan Woye die Situation. Die regulären Öffnungszeiten gelten nach wie vor.