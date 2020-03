Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf/Glienicke (MOZ) Der Laden ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen, Einnahmen bleiben aus, aber der jüngste Gewerbesteuerbescheid liegt auf dem Tisch. Was tun? Um Härtefälle zu entlasten, wollen die Stadt Hohen Neuendorf und die Gemeinde Glienicke die Gewerbetreibenden so weit wie möglich unterstützen. Die Händler können die Stundung der Steuer beantragen. "Die Stadt verzichtet in Härtefällen auch auf die Erhebung von Zinsen", sagt Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU). So sei es auch in Glienicke, informiert Gemeindesprecher Arne Färber. Für eine Stundung sind die Gewerbetreibenden bei der jeweiligen Kämmerei an der richtigen Adresse.

In Glienicke können in Härtefällen auch die Kita-Beiträge gestundet werden. Betroffene Eltern wenden sich an die Kämmerei oder den Sozialfachbereich. Mahnungen würden augenblicklich nicht verschickt, so Sozialbereichsleiterin Jana Klätke. In Hohen Neuendorf nimmt die Stadtverwaltung Härtefallanträge für die Beiträge für Kinder in Tagespflege an.