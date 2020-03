Tatort Märkischer Platz in Rathenow

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstagnachmittag eine Prügelei auf dem Märkischen Platz in Rathenow. Mehrere Polizeieinsatzfahrzeuge wurden zum Tatort geschickt. Durch Zeugenbefragungen erfuhren die Beamten, dass ein 25-jähriger Mann unweit der Berliner Straße zunächst auf einer Bank am Stadtkanal gesessen hatte, als plötzlich vier Männer auf ihn zukamen, ihn ansprachen und (gemäß seiner Aussage) sofort begannen, auf ihn einzuschlagen.

Nach dem Angriff liefen die Männer zum Märkischen Platz. Zwei Bekannte des Geschädigten und er selbst liefen hinterher und holten die Angreifer in der Nähe des City-Centers ein, wo es abermals zu Schlägen kam. Die Prügelei verlagerte sich währenddessen wieder zurück in Richtung Berliner Straße. Dort flüchteten dann mehrere Beteiligte vom Tatort, ehe die Polizei eintraf.

Wenig später erschienen vier Männer im Alter von 17 bis 22 Jahre auf dem Polizeirevier in Rathenow und gaben an, Opfer der Prügelei auf dem Märkischen Platz geworden zu sein. Sie wiesen Verletzungen auf, die durch den aufnehmenden Polizeibeamten dokumentiert wurden. Die Männer machten aber gegensätzliche Angaben, zu dem, was zuvor der 25-jährige Geschädigte der Polizei gegenüber angegeben hatte. Es wurde hier ebenfalls eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Alle Geschädigten mussten medizinisch versorgt werden. Die Kripo ermittelt.