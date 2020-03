Sabine Raktitin

Eberswalde (MOZ) Kisten mit Schutzausrüstungen für Ärzte und medizinisches Personalwill Landrat Daniel Kurth (SPD) ab Freitagmorgen in den Arztpraxen im Barnim verteilen lassen.

Die dringend benötigten Schutzmasken sind allerdings nicht dabei, bedauerte der Verwaltungschef bei einer Krisensitzung am Donnerstagabend im Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde. Größere Lieferungen seien jedoch für die nächste Zeit angekündigt, erklärte er.Etwa 50 Allgemeinmediziner und Fachärzte waren Kurths kurzfristiger Einladung am Donnerstag gefolgt, umim Zusammenhang mit der Corona-Epidemie die gegenwärtige Situation zu erörtern. Dabei betonte Kurth mehrfach, wie wichtig der Schutz der Ärzte und Schwestern vor einer Infizierung mit dem Covid-19-Virus für die Allgemeinheit sei.

Um die gegenwärtige Phase des akuten Mangels an Atemschutzmasken zu kompensieren, ruft Barnims Landrat die Handwerkerschaft auf, von ihr nicht benötigte Atemschutzmasken des Typs FFP 2 und FFP 3 den Arztpraxen im Landkreis zu spenden. Vollkommen ungeschützt würden auch viele Verkäuferinnen in den Discountern und Supermärkten sein,hieß es nach der Beratung aus dem Kreis der teilnehmenden Ärzte. "Wer Mundschutz oder Handschuhe übrig hat, sollte sie einer Verkäuferin schenken- statt Blumen alsDankeschön", regten die Mediziner an.