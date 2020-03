GZ

Gransee/Zehdenick/Fürstenberg Restaurants, Fleischer, Bäcker, Bau- und Gartenmärkte sowie regionale Erzeuger und Einzelhändler reagieren auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Corona-Krise und bietenLieferdienste an.

Für sie gibt es jetzt die Möglichkeit, ihre Angebote auf der Website der Regionalen Entwicklungsgesellschaft in Oberhavel Nord zu bündeln, wie Regio-Nord Mitarbeiterin Ulrike Kirsten am Freitag mitteilte. Auf www.regio-nord.com/lieferservice werden die Angaben der Gaststätten, Händler und Gewerbetreibenden im Mittelbereich Fürstenberg/Havel, Gransee, Zehdenick kostenfrei veröffentlicht.

Wichtig sei, dass der Kontakt zu Kunden und Gästen bestehen bleibe, so die Regio Nord. Wer seine Lieferdienste in der Region im Norden Oberhavels bekannt machen möchte, kann sichbei der REGiO-Nord unter 03306 2028207 oder kirsten@regio-nord.com melden. Für einen kostenfreien Eintrag in das Lieferservice-Verzeichnis werden diese Angaben gebraucht: Einrichtung, Lieferbereich, angebotene Warengruppe, Lieferzeiten, Kontaktmöglichkeiten.

Eine Fürstenberger Gaststätte sowie der Fleischer aus Mildenberg haben als erste bereits von diesem Angebot Gebrauch gemacht.