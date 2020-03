Hrvoje Miloslavic, Olaf Gardt, Conradin Walenciak

Fürstenwalde (MOZ) Die Wagners aus Fürstenwalde sind sauer. Trotz typischer Corona-Symptome – Fieber, Husten, Halsschmerzen – und der Rückkehr aus einem Risikogebiet haben sie niemanden gefunden, der sie auf das Virus testen wollte.

"Unser Hausarzt hat uns gesagt, er macht das nicht", sagt Elke Wagner, 58. Bei ihrer Nachfrage beim Gesundheitsamt wurden sie und ihr Mann Klaus, 69, aber wieder an den Hausarzt verwiesen. Sie telefonierte sich schließlich bis zum Bundesgesundheitsministerium durch, wo ihr geraten wurde, in eines der Berliner Testzentren zu fahren. "Aber mit Fieber und Husten setzen wir uns bestimmt nicht in die Bahn", so Elke Wagner.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Der Leiter des Gesundheitsamts des Landkreises Oder Spree, Dr. Ricardo Saldaña-Handreck, sagt auf MOZ-Nachfrage, er sei erschrocken über diesen Fall. "Die Hausärzte sind der erste Ansprechpartner und sie haben auch einen klaren Versorgungsauftrag. Bei solchen Symptomen dürfen sie einen Test eigentlich gar nicht ablehnen." Man werde dem nun nachgehen.

Wenn er Gespräche mit Ärzten führt, spüre er bei einigen eine gewisse Unsicherheit, "vor allem was die eigene Schutzausrüstung betrifft", sagt Saldaña-Handreck. Deshalb aber Patienten abzuweisen, sei nicht der richtige Weg. "Man muss ihnen schon weiterhelfen." Das Gesundheitsamt versuche seinerseits mit Schutzkleidung auszuhelfen, "aber auch unsere Ressourcen sind endlich." Eigentlich sei jeder Hausarzt selbst dafür verantwortlich, genügend Masken, Handschuhe und dergleichen vorrätig zu haben.

Das Büro des Landrats teilt allerdings mit, dass für nötige Corona-Tests genügend Schutzausrüstungen, Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung stünden. Sollten niedergelassene Ärzte diese auf anderen Wegen nicht erhalten, könne der Kreis sie versorgen, so Becky Meyer-Grunewald, Büroleiterin des Landrats.

Allerdings sei es nicht sinnvoll, wenn jede Arztpraxis teste. Deshalb plane der Kreis den Aufbau von vier Testzentren. Dafür wolle man in den einzelnen Regionen des Kreises niedergelassene Ärzte als Partner gewinnen. Außerdem würden separate Räume und weiteres Personal benötigt. Umgesetzt werden sollen die Pläne "in den nächsten Tagen".

Die erste Testpraxis sei in Schöneiche eingerichtet. Dort habe sich eine niedergelassene Ärztin von sich aus bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Insgesamt, so Meyer-Grunewald, habe man im Gesundheitsamt 250 Praxen aufgelistet, die generell als Partner des Gesundheitsamtes in Frage kommen.

Dass Hausärzte vielfach über mangelnden Infektionsschutz in ihren Praxen klagten, bestätigte auch der Fürstenwalder Bürgermeister Matthias Rudolph in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Auf die Kritik Rudolphs stieß jedoch auch die Informationspolitik des Gesundheitsamtes. Die Anzahl der Infektionsfälle im Landkreis sei nicht bekannt. Er bemängelte auch die fehlende Aufklärung darüber, wo sich Menschen einem Test unterziehen können.

Gerade um die Hausärzte zu entlasten, kündigte der Rathauschef eine ungewöhnliche Maßnahme an. Er wolle dem Gesundheitsamt den Festplatz in Fürstenwalde anbieten. Dort ließe sich eine Zeltstätte schaffen, in der Corona-Tests für Personen mit Symptomen durchgeführt werden könnten. Eine gewisse Verärgerung war Rudolph anzumerken: "Ich warte jetzt nicht mehr auf die Entscheidung des Kreises, wir haben schon zu lange gewartet."

Keine Corona-Ferien

Keinen Zweifel ließ Rudolph daran, im eigenen Zuständigkeitsbereich alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Infektion abzusenken. Vor allem Jugendliche müssten begreifen, dass ihre durch Schließung von Schulen bedingten Freizeiten keine "Corona-Ferien" seien. Partys, wie sie vereinzelt schon im Stadtgebiet beobachtet wurden, werde er unterbinden. "Viele haben immer noch nicht begriffen, um was es geht", sagte Rudolph. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes würden aufgestockt und aufgerüstet. Beim gezielten Vorgehen gegen Verstöße werde bei Bedarf die Polizei hinzugezogen. Die Zusagen dafür habe er bereits erhalten, sagte Rudolph.

Ärzte, die Schutzausrüstungen oder Desinfektionsmittel brauchen, um den Praxisbetrieb aufrechtzuerhalten, können sich per Mail – buero.landrat@l-os.de – an das Büro des Landrats wenden. Dann wird eine Lieferung initiiert.