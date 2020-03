Christian Heinig

Bernau (MOZ) Der bekannte Bernauer Politiker Péter Vida (BVB/Freie Wähler) befindet sich mit Verdacht auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne.Das teilte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, der zudem den Barnim im Brandenburger Landtag vertritt, am Freitagvormittag mit.

"Ich bedauere mitteilen zu müssen, dass ich auf amtsärztliche Anordnung mit sofortiger Wirkung seit gestern unter Quarantäne gestellt worden bin", schreibt Vida in einer Mitteilung. Die Isolation gelte bis zum Vorliegen des Testergebnisses der Probe, die am Donnerstag im Testlabor in Bernau genommen wurde.

Hintergrund des Tests sei ein begründeter Verdacht und die drohende Streuung in den politischen Gremien von Stadt und Land. "Der Bürgermeister wurde sofort informiert", so Vida, der betonte, er werde die Quarantäne strengstens beachten. Zugleich hoffe er, dass alle die Hinweise aus Medizin und Forschung befolgen, soziale Kontakte minimieren und möglichst zu Hause bleiben.

"Leider gibt es immer noch zu viele, die aus dem Umstand, selber keine Symptome zu haben, zu der falschen Schlussfolgerung zu kommen, andere nicht anstecken zu können", so Vida. Die Entwicklung der Zahlen weltweit und nicht zuletzt auch bei uns im Barnim sprächen eine klare Sprache. Die Beachtung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln sei dringend geboten.

Im Landkreis Barnim gibt es aktuell 26 bestätigte Corona-Fälle (Stand: 19. März). Hinzu kommen 143 Verdachtsfälle.