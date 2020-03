Wandern an der Luft erwünscht

Raben Das Naturparkzentrum ist vorerst bis bis zum 19. April 2020 geschlossen. Je nach weiterem Verlauf der Coronapandemie wird der Schließzeitraum verlängert oder vielleicht beendet.

Das Team des Naturparkzentrums ist Montag bis Freitag von 10.00 bis 16.00 Uhr telefonisch zu erreichen sowie per E-Mail. "Wir versuchen, mehr als das übliche Informationsmaterial während der Schließzeit außerhalb des Hauses zur Verfügung zu stellen - schließlich sind Wanderungen an der frischen Luft ausdrücklich erwünscht!", so klingt es aus dem Naturparkzentrum.