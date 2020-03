Tilman Trebs

Zehdenick/Gransee (MOZ) Erneut haben sich am Donnerstag Jugendliche unerlaubt getroffen. Die Polizei sprach vier Platzverweise in Zehdenick aus. In Gransee mussten Besucher eine Gaststätte verlassen.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitag berichtete, war die Polizei am Donnerstag zunächst kurz nach 17 Uhr von Anwohnern zur Skateranlage an der Adolf-Mann-Straße in Zehdenick, weil sich dort Jugendliche getroffen hatten. Die Polizei erteilte dort vier 14- und 15-Jährigen Platzverweise und belehrte sie zum Schutz vor einer Übertragung mit dem Coronavirus.

Gegen 18.30 Uhr stellte die Polizei in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Gransee fest, dass sich dort noch mehrere Personen in einer Gaststätte aufhalten. Die Lokale müssen zurzeit aber schon spätestens um 18 Uhr schließen. Der Wirt kam der Aufforderung der Polizei nach, seine Gäste nach Hause zu schicken, sagte Polizeisprecher Rannefeld.