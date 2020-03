HGA

Velten (MOZ) Wegen starken Cannabisgeruches ist die Polizei am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus an der Bahnstraße gerufen worden.

Kurz darauf traf die Polizei in der Wohnung einen Mann an, der freiwillig eine geringe Menge an Drogen herausgab, wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitag berichtete. Gefunden wurde im Umfeld der Wohnung allerdings noch eine Tasche mit Drogenutensilien, bei der zunächst noch unklar blieb, wem sie genau gehört. Der Kiffer wurde wegen des Verdacht des Drogenhandels vorläufig festgenommen.