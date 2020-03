Nancy Waldmann

Swiecko/Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Staus an den Grenzübergängen nach Polen haben sich nach einer weiteren Lockerung der Kontrollen bei der Kontrollen Einreise aufgelöst.

Lkw-Fahrer, die internationale Transporte fahren, sowie Berufspendler aus der Grenzregion wurden am Donnerstag zunächst von der Pflicht befreit, Kontaktformulare auszufüllen. Seit Donnerstagabend wird auch auf das Fiebermessen verzichtet und auf die Kontrolle der Dokumente verzichtet. "Die Lkw-Fahrer werden nicht mehr angehalten", sagt Joanna Konieczniak, Sprecherin der polnischen Grenzpolizei entlang der Oder. "Um den Staus und damit auftretenden Problemen vor den Grenzübergängen entgegenzuwirken", so Konieczniak weiter.

Bereits am Donnerstag wurde der Grenzübergang Gubinek allein für Lebendtiertransporte geöffnet, da mehrere Kuh- und Schweinetransporte auf der Autobahn festsaßen.

Eine weitere Maßnahme erließ am Donnerstag das polnische Verkehrsministerium, wonach die erlaubte tägliche Zahl der Stunden, die Berufsfahrer am Steuer sitzen dürfen, von neun auf elf hoch gesetzt wurde. In zwei aufeinanderfolgenden Wochen darf ein Fahrer nicht mehr als 96 Stunden am Steuer sitzen.

Bereits am Freitagmorgen gab es vor den Grenzübergängen Swiecko, Frankfurt (Oder)/Słubice, Olszyna bei Cottbus, Jędrzychowice bei Görlitz und Kołbaskowo bei Stettin keine Staus mehr. Zuletzt standen überwiegend Lkw-Fahrer in den Warteschlangen.

Busse, Kleinbusse und Pkw werden weiterhin angehalten und kontrolliert. Einreisen dürfen nur polnische Staatsbürger und Personen, die unter die Ausnahmeregelungen fallen, weil sie etwas einen Wohnsitz in Polen haben oder in Polen arbeiten. Sie müssen sich nach der Einreise für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben.

Polen verzeichnet derzeit 378 mit dem Coronavirus Infizierte, davon starben sechs. Die Daten gab das Gesundheitsministerium am Freitagvormittag bekannt.