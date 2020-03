Tilman Trebs

Amt Gransee (MOZ) Zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 bleibt die Amtsverwaltung des Amtes Gransee und Gemeinden ab Montag, 23. März, für die Öffentlichkeit geschlossen. In dringenden Fällen ist das Rathaus telefonisch unter 03306 751115 oder per E-Mail an info@gransee.de erreichbar. Anfragen per Telefon, E-Mail oder per Post werden weiterhin regulär bearbeitet.

In einer persönlichen Botschaft dankten Gransees Amtsdirektor Frank Stege und die Amtsausschussvorsitzende Christin Zehmke am Freitag den Bürgern, die weiter arbeiten, um die Versorgung in der Region aufrecht zu erhalten. "Wir denken heute an die Großartigkeit vieler Menschen, die sonst nicht im Mittelpunkt der Medien stehen: das gesamte medizinische Personal, die Landwirte, die Verkäufer, die Mitarbeiter der Kindertageseinrichtungen und des Amtswirtschaftshofes, die Lkw-Fahrer, all diejenigen die nicht ins Homeoffice gehen können und täglich fleißig, präzise und mutig ihren Job machen", schreiben Stege und Zehmke. "Nicht zu vergessen sind selbstverständlich auch die unermüdlichen Kräfte der Bundeswehr, der Polizei, des Technischen Hilfswerkes, des Deutschen Roten Kreuzes und der Feuerwehr. Sie sind diejenigen, auf die wir uns alle verlassen."

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Die Kommunalverwaltung sei "Hand in Hand mit den ehrenamtlichen Bürgermeistern auf diese Zeiten vorbereitet und für unsere Bürgerinnen und Bürger da", heißt es weiter. Man könne im Ernstfall auf ein gut funktionierendes Konzept zur Gefahrenabwehr zurückgreifen.

Aktuelle Informationen stellt das Amt Gransee auf seiner Internetseite zur Verfügung: www.gransee.de