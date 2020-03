Katholische Kirche in Rathenow

Pfarrvikar Markus Hartung ist seit drei Jahren in Rathenow tätig. © Foto: Weber

St. Georg in Rathenow, dort kann sonntags ab 10.00 Uhr gebeichtet werden. © Foto: Weber

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Weihnachten 2019 ging noch sauber über die christliche Bühne: Krippenspiele hier und dort sowie Gottesdienste allerorten im westlichen Havelland. Zu der Zeit gab es bereits erste Infektionen in China, ohne dass das Coronavirus als Erreger identifiziert war. Die Krankheit wurde international erst nach dem Jahreswechsel zum Thema. Dass dem Virus sogar unser Osterfest 2020 zum Opfer fallen könnte, hätte im Januar wohl niemand ernsthaft geglaubt.

Seit vorigen Mittwoch ist der Alltag im Land Brandenburg erheblich eingeschränkt. Die nun geltende Rechtsverordnung betrifft auch Kirchen, Synagogen und Moscheen. Wie überall sind in Rathenow die Gottesdienste gestrichen. Das Wahrzeichen der Stadt, die evangelische Sankt-Marien-Andreas-Kirche ist dicht. Derweil ist die katholische Sankt-Georg-Kirche in der Friesacker Straße weiter geöffnet. Dafür sorgt, sofern er vor Ort ist, Pfarrvikar Markus Hartung.

Katholische Gläubige gibt es nicht allzu viele in Rathenow. 630 waren es bei Volkszählung im Jahre 2011. Bekanntlich haben Katholiken ein paar Gründe mehr, in die Kirche zu gehen. Die Beichte etwa. Hartung bietet dazu die Gelegenheit sonntags ab 10.00 Uhr und solange Bedarf besteht. St. Georg bleibt bis 18.00 Uhr geöffnet. Darüber hinaus kann der Geistliche telefonisch unter 03385/503405 für Beicht- und Seelsorgsgespräche angefragt werden. Jüngere und gesunde Leute gehen dann zu ihm in die Kirche, Sterbende und andere bettlägerige Leute besucht er natürlich.

Kaplan, Priester, Vikar - das sind die bisherigen Entwicklungsstufen Hartungs. Pfarrer wäre er erst bei Übernahme einer eigenen Pfarrei. Seit etwa drei Jahren ist Hartung als Vikar in Rathenow tätig. Sichtbares Zeichen seiner Anwesenheit ist der modern gestaltete neue Internetauftritt der Gemeinde auf www.sankt-georg-rathenow.de. Ganz unten auf der Startseite hat er einen Link zum geistlichen Radiosender Horeb gesetzt, dort wird morgens um 7.00 Uhr live aus Rom die Heilige Messe mit Papst Franziskus übertragen. Derweil feiert der Vikar privat, aber für die Gemeinde täglich die Heilige Messe in St. Georg.

Im Gegensatz zu evangelischen Christen gibt es Verpflichtungen für katholische. Eigentlich müssen sie an Sonntagen und gebotenen Feiertagen in die Kirche. Laut Hartung sind die hiesigen Gläubigen durch den zuständigen Berliner Erzbischof Heiner Koch nun dispensiert, also von der Verpflichtung befreit. Doch sind sie von ihm eingeladen, privat und täglich um 18.00 Uhr, zur Abwehr des Coronavirus, das Angelus ("Engel des Herrn") zu beten.

Und wie ist das mit dem Weihwasser, das zur katholischen Kirche gehört wie der Beichtstuhl? Markus Hartung hat in St. Georg ein kleines Fass bereitgestellt, aus dem sich Gläubige ein Fläschchen abfüllen und mit nach Hause nehmen können.