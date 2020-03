MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Anrufer informierte die Polizei am frühen Donnerstagabenddarüber, dass ein Mann vor einem Einkaufszentrum Kunden belästigen würde. Ort des Geschehens war ein Verbrauchermarkt in der Fährstraße. Vor Ort trafen die Beamten einen stark alkoholisierten 32-Jährigen mit drei Hunden an. Da der Mann sehr aggressiv war und jede Kooperation verweigerte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich heftig und beleidigte die Polizisten. Die Hunde des Mannes wurden von einem Tierheim abgeholt und kamen dort übergangsweise unter. Während des Transportes zum Gewahrsam randalierte der 32-Jährige dann im Funkstreifenwagen. Hierbei verletzte er einen der Polizisten durch Tritte leicht. Der Beamte blieb dienstfähig. Der nunmehr Beschuldigte verbrachte die Nacht in einer Zelle des Polizeigewahrsams.