MOZ

Prenzlau Am Mittwochnachmittag riefen aufmerksame Zeugen die Polizei, nachdem sie mitbekommen hatten, wie ein Mann die Rückseite eines Friseursalons in der Stettiner Straße beschmierte.

Tatsächlich prangten nicht nur an dem Laden Graffitis, welche allesamt dieselbe Farbe aufwiesen, sondern war auch die gesamte Umgebung großflächig beschmiert worden. So fanden sich derartige Schmierereien am Blindower Torturm, an der Stadtmauer sowie an einem Stromkasten. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Beamten konnten den "Künstler" auf Grund der guten Personenbeschreibung noch in unmittelbarer Nähe stellen. Bei ihm handelt es sich um einen 27 Jahre alten Einheimischen, der schon hinlänglich bekannt ist. Er wird sich nun verantworten müssen.