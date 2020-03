HGA

Hennigsdorf (MOZ) Mehrere Flaschen Gin und Champagner wollte ein Ladendieb am Donnerstag aus einem Supermarkt am Hennigsdorfer Postplatz stehlen. Den Wert der Ware gab die Polizei am Freitag mit 477 Euro an.

Ein Ladendetektiv hatte den 18-jährigen Mann gegen 13.40 Uhr beim Einpacken von mehreren Flaschen in in einen mit Folie präparierten Rucksack beobachtet und gestellt.Gegen den einschlägig polizeibekannten Mann wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Die Kripo ermittelt.