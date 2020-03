Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Auch die Freiwilligenagentur in Birkenwerder bietet jetzt Hilfsangebote an. "Jede Hilfe wird gebraucht", sagt Christiane Kross, die die Einrichtung ehrenamtlich aufgebaut hat. Helfer und Hilfesuchende können sich mit Vorschlägen und Wünschen an die Agentur wenden. Sie vermittelt dann die Kontakte. Christiane Kross und ihr Team ist telefonisch unter der Nummer 0171 3385151 täglich von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr oder per Mail unter freiwilligenagentur@birkenwerder.de zu erreichen.